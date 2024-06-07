انصار الله اليمنية : نفذنا عمليتين ضد سفينتين في البحر الأحمر بمسيرات وصواريخ باليستية وبحرية

أعلنت حركة "أنصار الله" اليمنية اليوم الجمعة أنها نفذت عمليتين بالبحر الأحمر ضد سفينتين تابعتين لشركات "انتهكت قرار حظرِ الدخول لموانئ فلسطين المحتلة"، بمسيرات وصواريخ.

وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله" (الحوثيون) العميد يحيى سريع في بيان له: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على جرائمِ العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة، وفي إطارِ توسيع العمليات العسكرية في المرحلة الرابعة من التصعيدِ وردا على العدوانِ الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عمليتين مشتركتين في البحر الأحمر ضد سفينتين تابعتين لشركات انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطينَ المحتلة وهما سفينة (Elbella ) وسفينة (AAL GENOA)".

وأضاف البيان: "تمت عملية الاستهداف بعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية والبحرية وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله".

وتابع: "إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان ورفع الحصارِ عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".