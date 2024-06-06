الحوثيون يعلنون تنفيذ عمليتين مشتركتين مع المقاومة الإسلامية بالعراق في ميناء حيفا

صرّحت حركة أنصار الله الحوثية، اليوم الخميس تنفيذ عمليتين مشتركتين مع المقاومة الإسلامية بالعراق في ميناء حيفا.

وذكرت حركة في بيان لها، نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين مشتركتين مع المقاومة الإسلامية العراقية الأولى استهدفت سفينتين كانتا تحملان معدات عسكرية فى ميناء حيفاء، بينما استهدفت الثانية سفينة انتهكت قرار حظر الدخول إلى ميناء حيفاء في فلسطين المحتلة. وقد نفذت العمليتان بعدد من المسيرات وكانت الإصابة بعون الله دقيقة.

وأوضح البيان أن عملية ميناء حيفاء المشتركة تأتي ردا على مجازر العدو الإسرائيلي في منطقة رفح وإن على العدو الإسرائيلي توقع المزيد من العمليات النوعية المشتركةِ خلال الفترة المقبلة وحتى يتوقف عدوانه الإجرامي الوحشي ويرفع حصاره عن إخواننا في قطاع غزة.