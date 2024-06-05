الحوثيون يعلنون استهداف ثلاثة سفن في البحر الأحمر والعربي

أعلن الحوثيون عن تنفيذ ثلاثة عمليات عسكرية إستهدفت سفنًا في البحرين الأحمر والعربي.

وذكر العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان له اليوم الأربعاء، بأن القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذت ثلاث عمليات عسكرية في البحرينِ الأحمر والعربي.

وأوضح يحيى سريع بأن عمليتين في البحر الأحمر استهدفتا السفينتين "Roza" و"Vantage Dream" التابعتين للشركات التي انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين، حيث قال المتحدث بأن الاستهدافِ تم بعدد من الصواريخ والطائراتِ المسيرة.

وبيّن أن العملية الثالثة استهدفت سفينة "Maersk Seletar" الأمريكية بعدد من الطائرات المسيّرة شرقي البحرِ العربي.

كذلك صرح بأن عمليات الاستهداف جاءت ردا على جرائم إسرائيل بحق النازحين في منطقة رفح بقطاع غزة وفي إطار توسيع العمليات العسكرية في المرحلةِ الرابعة من التصعيد وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن.

وأكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين على أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني، موضحا أنهم لن يوقفوا عمليات الإسناد حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة.