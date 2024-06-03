اليمن

انصار الله يشيعون جثامين مقاتلين استشهدوا بقصف بريطاني أمريكي الأسبوع الماضي


شيّعت حركة "أنصار الله" اليوم الاثنين مجموعة من مقاتليها الذين استشهدوا جراء الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على مواقع في اليمن الأسبوع الماضي.

وذكرت قناة المسيرة أنه تم تشييع جثامين كل من الرائد أحمد محمد الشويقي والنقيب حمد محمود السماوي والنقيب معتز ناصر المبارزي والنقيب عبدالوهاب علي رضوان والنقيب توفيق عزي صلاح والنقيب علي عبده الكمراني والنقيب نواف عمر بسه والنقيب أحمد علي موسى والنقيب ناجي حسن هادي والنقيب عثمان عبدالله المؤيد والنقيب ماجد عبدالله القطف.

كما تم تشييع جثامين كل من الملازم أول وسيم عبدالكريم الكاشف والملازم أول ناصر جمعان المعولي والملازم أول أنور عزيز عردوم والملازم أول نجيب محمد الرشيدي.

ووحضر مراسم التشييع نائب رئيس مجلس الشورى ضيف الله رسام وقائد القوات البحرية والدفاع الساحلي اللواء الركن محمد فضل ووكيل أول محافظة الحديدة أحمد البشري وأركان حرب القوات البحرية العميد منصور السعادي وقائد لواء الدفاع الساحلي اللواء الركن محمد القادري.

وتجمع المئات خارج مسجد الشعب، حيث حمل المشيعون نعوش وصور القتلى، بينما نظم المقاتلون الحوثيون الذين يرتدون زيّ المراسم الأزرق عرضا عسكريا.

وقال أحمد عبد اللطيف وهو قريب أحد الشهداء في حديث لوكالة "فرانس برس": "رسالتي إلى أمريكا وإسرائيل وآل سعود ومن تحالف معهم ما فعلتموه في غزة واليمن لن ننساه، وما قتلتموه من أطفال ونساء لن ننساه، تلك الدماء ستكتب زوالكم ونهايتكم على أيدينا".

وشنّت القوات الأميركية والبريطانية ليل الخميس الجمعة ضربات جوية على مواقع للحوثيين في اليمن، ما أسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة نحو 40 بجروح،.

 

وتعدّ هذه الحصيلة من الأكبر التي يعلنها الحوثيون منذ بدأت الولايات المتحدة شنّ ضربات ضد مواقعهم لتقويض قدراتهم على استهداف حركة الملاحة في البحر الأحمر.

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