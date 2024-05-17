اليمن

الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة مسيرة أمريكية فوق مأرب


صرّح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة أنصار الله العميد يحيى سريع بأن الحركة أسقطت طائرة أمريكية (MQ9 ) أمس أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب.

وذكر سريع في بيان اليوم الجمعة، نشره على موقع إكس، تمكنت الدفاعات الجوية اليمنية من إسقاط طائرة أمريكية نوع (MQ9) مساء أمس الخميس أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب، وهي الطائرة الرابعة التي تم إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة.

وأضاف، تم استهداف الطائرة بصاروخ أرض جو محلي الصنع وسيتم توزيع مشاهد الإسقاط لاحقا.

وشدد على أن القوات المسلحة تؤكد جهوزيتها الكاملة على كل المستويات برا وبحرا وجوا وإن كل محاولات الأعداء ستبوء بالفشل وستكون القوات المسلحة لها بالمرصاد.

ومن الجدير بالذكر أن الحوثيون يواصلون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، والتي تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.

بالمقابل، شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، حيث شنت الطائرات الأمريكية والبريطانية ضربات عدة على مناطق متفرقة في اليمن، فيما ينفذ الجيش الأمريكي مهمات بشكل منفصل عن أي تحالف بحري بالمنطقة.

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