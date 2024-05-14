القوات الأمريكية تعلن اعتراض مسيرتين وصاروخ أطلق من اليمن

صرّحت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) عن اعتراضها طائرتين مسيرتين وصاروخ مضاد للسفن، أطلقها الحوثيون من أراضي اليمن.

وأوضحت سينتكوم في بيان لها أن قواتها دمرت بنجاح نظاما طائرا مسيرا في منطقة يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من قبل إيران عند الساعة 3:41 بعد الظهر (بتوقيت صنعاء)، يوم 13 مايو.

وذكر البيان أنه في وقت لاحق دمرت سفينة ميسون الأمريكية صاروخا باليستيا مضادا للسفن، أطلقه الحوثيون في البحر الأحمر، إضافة إلى تدمير طائرة مسيرة أخرى تم إطلاقها باتجاه البحر الأحمر أيضا.

ومن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة وحلفاءها أعلنوا إطلاق عملية "حارس الازدهار" في البحر الأحمر ومضيق باب المندب لضمان أمن الملاحة البحرية، وذلك ردا على استهداف الحوثيين للسفن التجارية التي اعتبروها مرتبطة بإسرائيل منذ نوفمبر الماضي على خلفية العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والذي أعلن الحوثيون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.