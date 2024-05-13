قصف أمريكي بريطاني غادر يستهدف مطاراً غرب اليمن

أفادت قناة "المسيرة" التابعة لحركة "أنصار الله"، اليوم الاثنين، بأن قصفا أمريكيا بريطانيا غادرا جبانا استهدف مطار الحديدة الدولي في غرب اليمن.

وقالت القناة، إن "العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بغارة مطار الحديدة الدولي"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل بشأن الأضرار المادية أو البشرية.

والحديدة مطلة على البحر الأحمر، وهي إحدى أهم محافظات اليمن، كونها تحوي مطارا دوليا، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.