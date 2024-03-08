اليمن

السيد الحوثي: موقف البرازيل أكثر وضوحا وجرأة من موقف بعض الزعماء العرب!


صرّح قائد حركة أنصار الله في اليمن عبد الملك الحوثي، بأن موقف البرازيل، وموقف رئيسها أكثر وضوحا وجرأة من موقف بعض الزعماء العرب، تجاه ما يجري في غزة.

وثمّن السيد عبد الملك الحوثي خلال كلمته بمواقف بعض الدول قائلا، كولومبيا ورئيسها وفنزويلا وجنوب إفريقيا لها مواقف متقدمة وإجراءات عملية في قطع العلاقات مع العدو.

فقد إتهم الرئيس البرازيلي في وقت سابق إسرائيل بارتكاب إبادة بحق المدنيين الفلسطينيين بغزة، مشبها ما تقوم به إسرائيل بمحرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية، وظهر في مقطع فيديو حاملا العلم الفلسطيني خلال افتتاح المؤتمر الرابع للثقافة الوطنية في العاصمة برازيليا.

وذكر السيد عبد الملك الحوثي، مواقف بعض الدول غير الإسلامية لم يصل إليها بعض الأنظمة والحكام في العالم العربي والإسلامي.

وأوضح أن المواقف الرسمية في العالم الإسلامي والعربي لا تزال ضعيفة جدا ولا تتجاوز البيانات.

وبيّن أن البرنامج مع الدول المطبعة ليست للسلام وإنما للمصلحة والتدمير والسيطرة على البلدان، والدول المطبعة بطريقة غبية فتحت المجال للعدو الإسرائيلي ليتغلغل في كل شيء.

وأضاف، من خلال التجنيس يمكن للعدو التغلغل في الأجهزة الرسمية، وهناك برنامج واسع للسيطرة على الدول المطبعة، والعدو يسعى للتأثير على البنية العقائدية والهوية والانتماء في الدول المطبعة بمسخ الأخلاق والقيم. حيث أن العدو يسعى لتغيير ديموغرافي في بعض البلدان المطبعة، ضمن برامج واسعة للسيطرة والاستحواذ.

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