غارات أمريكية بريطانية غادرة جبانة على رأس عيسى باليمن

أكدت قناة "المسيرة" اليمنية التابعة لجماعة "أنصار الله"اليمنية اليوم الخميس، أن غارتين جويتين استهدفتا منطقة رأس عيسى في الحديدة غرب اليمن.

وقالت القناة، إن "طيران العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف بغارتين منطقة رأس عيسى في مديرية الصليف".

يأتي ذلك، بينما أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى اليوم الخميس، أن قواتها "شنت ضربات دفاع عن النفس ضد طائرتين مسيرتين في اليمن".

وكانت جماعة "أنصار الله" أعلنت أمس الأربعاء استهداف سفينة "ترو كونفيدينس" المملوكة من ليبيريا، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من أفراد طاقمها.

كما أعلنت مطلع الأسبوع في 4 اذار، استهداف السفينة الإسرائيلية MSC SKY في بحر العرب، بعد ساعات من استهداف سفن حربية أمريكية في البحر الأحمر.

من جهة أخرى، قال الناطق باسم جماعة "أنصار الله" محمد عبد السلام اليوم، إن "واشنطن ولندن تتحملان تداعيات "عسكرة" البحر الأحمر، مؤكدا أن استهداف السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل يهدف للضغط لوقف الحرب على غزة".

ويؤكد ابطال انصار الله مرارا أن "هجماتهم "لن تتوقف إلا عند توقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وتسببت هجمات الحوثيين بتعليق عدد من شركات الشحن الكبرى مرور سفنها عبر البحر الأحمر الذي يمر عبره عادة حوالي 12 بالمئة من التجارة العالمية.