بيان للقوات المسلحة اليمنية يؤكد استهداف سفينة اسرائيلية في البحر العربي

القوات المسلحة: استهدفنا سفينة إسرائيلية في البحر العربي بعدد من الصواريخ البحرية
الناطق باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع: عملية استهداف السفينة تأتي بعد ساعات من إطلاق عدد من الصواريخ الباليستية والمُسيّرات على عدد من السفن الحربية الأميركية في البحر الأحمر
سريع: القوات المسلحة تؤكد استمرارها في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى إيقاف العدوان على غزة ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني فيها
سريع : القوات المسلحة لن تتردد في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية في البحرين الأحمر والعربي ضد كافة الأهداف المعادية دفاعاً عن اليمن وتأكيداً على مساندة الشعب الفلسطينى
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