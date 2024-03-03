الحوثيون: سنغرق المزيد من السفن البريطانية!

صرّح القيادي الحوثي حسين العزي، اليوم الاحد، عن مواصلة إغراق السفن البريطانية في خليج عدن في أعقاب غرق سفينة الشحن روبيمار المملوكة لشركة بريطانية.

وأوضح العزي في منشور على منصة إكس، بأن اليمن سيواصل إغراق المزيد من السفن البريطانية، وأي تداعيات أو أضرار أخرى سيتم إضافتها لفاتورة بريطانيا باعتبارها دولة مارقة تعتدي على اليمن وتشارك أميركا في رعاية الجريمة المستمرة بحق المدنيين في غزة.

وجاءت تصريحات الحوثي بالتزامن مع إعلان القيادة المركزية الأميركية عن غرق السفينة أم ڤي روبيمار في خليج عدن، بعد أسبوعين من استهداف الحوثيين لها.

في المقابل، أكد الجيش الأميركي أن السفينة روبيمار غرقت بعد أن أصيبت بصاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقه الحوثيون في 18 شباط. لافتا إلى أن غرق السفينة يهدد بمخاطر بيئية.