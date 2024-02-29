عبد الملك الحوثي: ما يجري شمال غزة فوق مستوى الكارثة

قال قائد حركة أنصار الله في اليمن عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، أن ما يجري شمال قطاع غزة فوق مستوى الكارثة.

وأضاف عبد الملك الحوثي، في كلمة، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل مسلكه الإجرامي على أعتاب الشهر السادس بحماية وشراكة أميركية وغربية وتخاذل عربي.

وأكد عبد الملك الحوثي، أن الاحتلال يمارس سياسة الإبادة والتجويع ضد السكان في غزة، فحجم الإجرام الإسرائيلي بمشاركة أميركية تجاوز كل تصور وانتهك كل المحرمات.

ولفت قائد حركة أنصار الله في اليمن عبد الملك الحوثي، إلى أن الاحتلال جعل المساعدات الغذائية فخا لاستدراج الفلسطينيين وقتل أكبر عدد منهم.