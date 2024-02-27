أنصار الله في اليمن تنفي إستهداف كابلات الإنترنت وتشترط موافقتها لإصلاحها

صرّحت أنصار الله الحوثية، اليوم الثلاثاء، بنفيها للتقارير التي نقلتها وسائل إعلام عن إستهدافها كابلات الإتصالات البحرية الدولية في البحر الأحمر. حيث ذكرت وزارة الاتصالات التابعة للجماعة في بيان على تلغرام، إنها تؤكد حرصها على تجنيب جميع كابلات الاتصالات وخدماتها أي مخاطر.

كما أكدت الجماعة الحرص على تقديم التسهيلات اللازمة لإصلاح وصيانة الكابلات البحرية الدولية شريطة الحصول على التصاريح من صنعاء.

وبيّنت أن قرارها منع السفن الإسرائيلية من المرور لا يخص السفن التابعة للشركات الدولية المرخص لها بتنفيذ الأعمال البحرية للكابلات في المياه اليمنية.

ويُذكر أن وسائل إعلام قد أفادت بتعرض كابل بحري قبالة سواحل اليمن يربط أوروبا بالهند لأضرار، مضيفة أن شركة الاتصالات المالكة تعمل لتدبير كيفية إجراء إصلاحات تحت الماء فيما تعتبر منطقة حرب