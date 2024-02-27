اليمن

أنصار الله في اليمن تنفي إستهداف كابلات الإنترنت وتشترط موافقتها لإصلاحها


صرّحت أنصار الله الحوثية، اليوم الثلاثاء، بنفيها للتقارير التي نقلتها وسائل إعلام عن إستهدافها كابلات الإتصالات البحرية الدولية في البحر الأحمر. حيث ذكرت وزارة الاتصالات التابعة للجماعة في بيان على تلغرام، إنها تؤكد حرصها على تجنيب جميع كابلات الاتصالات وخدماتها أي مخاطر.

كما أكدت الجماعة الحرص على تقديم التسهيلات اللازمة لإصلاح وصيانة الكابلات البحرية الدولية شريطة الحصول على التصاريح من صنعاء.

وبيّنت أن قرارها منع السفن الإسرائيلية من المرور لا يخص السفن التابعة للشركات الدولية المرخص لها بتنفيذ الأعمال البحرية للكابلات في المياه اليمنية.

ويُذكر أن وسائل إعلام قد أفادت بتعرض كابل بحري قبالة سواحل اليمن يربط أوروبا بالهند لأضرار، مضيفة أن شركة الاتصالات المالكة تعمل لتدبير كيفية إجراء إصلاحات تحت الماء فيما تعتبر منطقة حرب

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحوثيون يعلنون استعدادهم لوقف هجماتهم على السفن الإسرائيلية إذا وافقت تل أبيب على شروط حماس
أنصار الله في اليمن تنفي إستهداف كابلات الإنترنت وتشترط موافقتها لإصلاحها
تقرير اسرائيلي يتهم الحوثيين بتفجير كابلات اتصالات تربط شبه الجزيرة العربية بإفريقيا
"القيادة الوسطى" تكشف عن هجوم آخر للحوثيين على ناقلة أمريكية في خليج عدن
الحوثيون يستهدفون سفينة حربية أمريكية
غارات عنيفة إستهدفت العاصمة صنعاء
مجاهدوا انصار الله : : بإمكاننا إغلاقَ باب المندب كلياً
في قرار جديد ... ابطال انصار الله في اليمن يحذرون السفن الامريكية والبريطانية وبقية السفن بالابحار نحو اسرائيل
الداخلية اليمنية: تنفيذ عملية أمنية ضد عناصر إجرامية تابعة للمخابرات الأمريكية والبريطانية
الحوثيون يصدرون قرارا يقضي بتصنيف الولايات المتحدة وبريطانيا دولتين معاديتين لليمن
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
أبو رغيف : بل أين كان يوم الأمس حين صالت وعربدت الطائرات ألتركية في منطقة ألشمال؟ هل هلعتم حين اسقطت ...
الموضوع :
تساؤلات لوزير الخارجية.."أين كنت عندما قصفت أمريكا قوات أمنية وسط بغداد؟"
حيدر : اللهم صل على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم والعن اعداىهم الوهابيه والصهاينه والدواعش والنواصب والبعثيه ...
الموضوع :
التلفزيون الإيراني: عملية استهداف العالم النووي فخري زاده ومدن ايرانية تمت من كردستان العراق
جبارعبدالزهرة العبودي : الاكراد العراقيين رغم انهم يعيشون على نفط الشيعة غير انهم يتعمدون توفير حواضن للإرهاب وعملاء الموساد الإسرائيلي ...
الموضوع :
الخارجية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني في بغداد وتسلمه مذكرة احتجاج
مجيد الطائي : على الجميع الحذر كل الحذر من الشياطين مثيري الفتن بين الأديان المختلفة وبين مذاهب الدين الواحد ...
الموضوع :
كنيسة السريان الكاثوليك في العراق والعالم: ساكو تمادى بتصريحاته وكتاباته
ایرانی : رضوان الله تعالی علیه. اللهم ارزقنا توفیق الشهاده فی سبیلک بحق محمد و آله ...
الموضوع :
وكل لبيب بالإشارة يفهم..!
فاضل : السلام عليكم باعتقادي أن الحرب في فلسطين سوف تمهد بل تكون وسيله لضهور السفياني وباعتقادي الشخصي أنه ...
الموضوع :
حركة السفياني من بلاد الروم إلى العراق
الشيخ عبد الحافظ البغدادي : اشك كثيرا في الرواية التي تقول ان العرب كانوا اذا رزقوا بعشرة ابناء يتم قتل احدهم.. لم ...
الموضوع :
عبدالله والد الرسول محمد صلوات الله عليهم.. المظلوم والمغيب إعلاميا
شريف. الشامي : معلومات خطأ ولم يكن في السعوديه وليس لديه الجنسيه الامريكية مجرد احوازي لا اكثر ولا اقل ظهر ...
الموضوع :
أحمدالابيض من هو❗احمد الابيض المتحدث باسم التظاهرات في العراق ....؟!
دعاء الهاشمي : السلام على السيدة الجليلة بنت الفحول من العرب فاطمة بنت حزام الكلابية ورحمة الله وبركاته السلام عليكِ ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
مصطفى الهادي : الله يرضى عنك اخ حيدر جواد ويمن عليك بالعلم ويفتح شآبيب رحمته لكم ويجعلكم من المقربين. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يشيد بالاعلامي الاستاذ حيدر جواد بعد نشره تقريرا حول حقيقة وجود ما يسمى بعلم النفس
فيسبوك