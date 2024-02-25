غارات عنيفة إستهدفت العاصمة صنعاء

هزّت غارات عنيفة فجر يوم الأحد إستهدفت العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكر مراسل القناة الروسية في اليمن أن القوات الأمريكية والبريطانية شنت غارات عنيفة، مشيرا إلى أن تحليقا مستمرا للمقاتلات الحربية شوهد في الأجواء اليمنية.

كذلك أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الغارات استهدفت مناطق الحصبة وعطان والنهدين وجبل خشم البكرة شرقي العاصمة صنعاء، وكذا جبل ضين في محافظة عمران وضواحي مدينة الحديدة.

وأفاد سكان محليون في العاصمة صنعاء بسماع دوي انفجار عنيف في أرجاء المدينة بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران في الأجواء.