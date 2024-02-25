اليمن

غارات عنيفة إستهدفت العاصمة صنعاء


هزّت غارات عنيفة فجر يوم الأحد إستهدفت العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكر مراسل القناة الروسية في اليمن أن القوات الأمريكية والبريطانية شنت غارات عنيفة، مشيرا إلى أن تحليقا مستمرا للمقاتلات الحربية شوهد في الأجواء اليمنية.

كذلك أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الغارات استهدفت مناطق الحصبة وعطان والنهدين وجبل خشم البكرة شرقي العاصمة صنعاء، وكذا جبل ضين في محافظة عمران وضواحي مدينة الحديدة.

وأفاد سكان محليون في العاصمة صنعاء بسماع دوي انفجار عنيف في أرجاء المدينة بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران في الأجواء.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
غارات عنيفة إستهدفت العاصمة صنعاء
مجاهدوا انصار الله : : بإمكاننا إغلاقَ باب المندب كلياً
في قرار جديد ... ابطال انصار الله في اليمن يحذرون السفن الامريكية والبريطانية وبقية السفن بالابحار نحو اسرائيل
الداخلية اليمنية: تنفيذ عملية أمنية ضد عناصر إجرامية تابعة للمخابرات الأمريكية والبريطانية
الحوثيون يصدرون قرارا يقضي بتصنيف الولايات المتحدة وبريطانيا دولتين معاديتين لليمن
انصار الله : نفذنا عمليتين عسكريتين نوعيتين ضد سفينتين أمريكيتين بخليج عدن وأغرقنا سفينة بريطانية
العثور على مسؤول يمني مقرب من نجل علي عبد الله صالح مقتولا في شقته بالقاهرة
الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ عدوان جوي في اليمن
الحوثيون يستهدفون سفينة نفطية بريطانية في البحر الأحمر
إستهداف سفينة بريطانية في خليج عدن من قبل أنصار الله
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
أبو رغيف : بل أين كان يوم الأمس حين صالت وعربدت الطائرات ألتركية في منطقة ألشمال؟ هل هلعتم حين اسقطت ...
الموضوع :
تساؤلات لوزير الخارجية.."أين كنت عندما قصفت أمريكا قوات أمنية وسط بغداد؟"
حيدر : اللهم صل على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم والعن اعداىهم الوهابيه والصهاينه والدواعش والنواصب والبعثيه ...
الموضوع :
التلفزيون الإيراني: عملية استهداف العالم النووي فخري زاده ومدن ايرانية تمت من كردستان العراق
جبارعبدالزهرة العبودي : الاكراد العراقيين رغم انهم يعيشون على نفط الشيعة غير انهم يتعمدون توفير حواضن للإرهاب وعملاء الموساد الإسرائيلي ...
الموضوع :
الخارجية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني في بغداد وتسلمه مذكرة احتجاج
مجيد الطائي : على الجميع الحذر كل الحذر من الشياطين مثيري الفتن بين الأديان المختلفة وبين مذاهب الدين الواحد ...
الموضوع :
كنيسة السريان الكاثوليك في العراق والعالم: ساكو تمادى بتصريحاته وكتاباته
ایرانی : رضوان الله تعالی علیه. اللهم ارزقنا توفیق الشهاده فی سبیلک بحق محمد و آله ...
الموضوع :
وكل لبيب بالإشارة يفهم..!
فاضل : السلام عليكم باعتقادي أن الحرب في فلسطين سوف تمهد بل تكون وسيله لضهور السفياني وباعتقادي الشخصي أنه ...
الموضوع :
حركة السفياني من بلاد الروم إلى العراق
الشيخ عبد الحافظ البغدادي : اشك كثيرا في الرواية التي تقول ان العرب كانوا اذا رزقوا بعشرة ابناء يتم قتل احدهم.. لم ...
الموضوع :
عبدالله والد الرسول محمد صلوات الله عليهم.. المظلوم والمغيب إعلاميا
شريف. الشامي : معلومات خطأ ولم يكن في السعوديه وليس لديه الجنسيه الامريكية مجرد احوازي لا اكثر ولا اقل ظهر ...
الموضوع :
أحمدالابيض من هو❗احمد الابيض المتحدث باسم التظاهرات في العراق ....؟!
دعاء الهاشمي : السلام على السيدة الجليلة بنت الفحول من العرب فاطمة بنت حزام الكلابية ورحمة الله وبركاته السلام عليكِ ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
مصطفى الهادي : الله يرضى عنك اخ حيدر جواد ويمن عليك بالعلم ويفتح شآبيب رحمته لكم ويجعلكم من المقربين. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يشيد بالاعلامي الاستاذ حيدر جواد بعد نشره تقريرا حول حقيقة وجود ما يسمى بعلم النفس
فيسبوك