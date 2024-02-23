مجاهدوا انصار الله : : بإمكاننا إغلاقَ باب المندب كلياً

أكد القيادي في جماعة انصار الله اليمنية حسين العزي، استطاعة الحركة إغلاقَ مضيق باب المندب بشكل كلي.

وقال العزي إن عدمَ إغلاق المضيق حتى الآن يَعني أن الجماعة حريصةٌ على الملاحة الدولية، متهما الولايات المتحدة وبريطانيا بمُمارسة الكذب، وفق تعبيره.

قالت رويترز، نقلا عن بيانات صادرة عن وكالة تسيطر عليها جماعة الحوثي اليمنية جاء فيها: "إن السفن المملوكة كليا أو جزئيا لأفراد أو كيانات إسرائيلية والسفن التي ترفع علم إسرائيل يحظر مرورها في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب.

واليوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة انصار الله بأن منطقة ‎"رأس عيسى" في مديرية "‎الصّليف" في الحُديدة غربي اليمن تعرضت لثلاث غارات أميركية بريطانية.