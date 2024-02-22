اليمن

في قرار جديد ... ابطال انصار الله في اليمن يحذرون السفن الامريكية والبريطانية وبقية السفن بالابحار نحو اسرائيل


ذكرت وسائل إعلامية، اليوم الخميس، أن ابطال انصار الله في اليمن حذروا السفن الإسرائيلية والأميركية والبريطانية من الإبحار في مياه البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب.

وقالت رويترز، نقلا عن بيانات صادرة عن وكالة تابعة لمجاهدي انصار الله جاء فيها: "إن السفن المملوكة كليا أو جزئيا لأفراد أو كيانات إسرائيلية والسفن التي ترفع علم إسرائيل يحظر مرورها في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب.

وذكرت البيانات، التي أُرسلت إلى شركات تأمين الشحن من مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع لانصار الله أن "السفن المملوكة لأفراد أو كيانات أميركية أو بريطانية، أو التي تبحر رافعة علمي الولايات المتحدة أو بريطانيا، يطبق عليها الحظر أيضا.

وقال زعيم انصار الله السيد المجاهد عبد الملك الحوثي، في كلمة له اليوم الخميس، إن "الهجمات في البحر الأحمر "مستمرة ونسعى لتصعيدها".

وأضاف: أدخلنا سلاح الغواصات في عملياتنا بالبحرين الأحمر والعربي.

الأميركيون يستخدمون الفيتو في أي قرار يصب بمصلحة الفلسطينيين.

الأميركيون يستخدمون الفيتو فقط لخدمة إسرائيل.

الولايات المتحدة شريكة في العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

برنامج الغذائي العالمي علق تقديم الأغذية في غزة رغم المعاناة والجوع هناك.

هناك دور أميركي في التلاعب على مستوى المنظمات الدولية.

تم تطوير الصواريخ المتوفرة إلى درجة لا يمكن اعتراضها أو إسقاطها.

كل السفن التي يتم استهدافها تتبع للتصنيف المعلن وهي إما أميركية أو بريطانية أو إسرائيلية.

بلغت السفن المستهدفة في البحر 48 سفينة.

عملياتنا على الأهداف الإسرائيلية في الأراضي المحتلة بلغت 183 صاروخا وطائرة مسيرة.

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