اليمن

الحوثيون يصدرون قرارا يقضي بتصنيف الولايات المتحدة وبريطانيا دولتين معاديتين لليمن


أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة "أنصار الله" في اليمن مهدي المشاط اليوم الاثنين، قرارا يقضي بتصنيف الولايات المتحدة وبريطانيا دولتين معاديتين لليمن.

وصدر القرار الرئاسي رقم 107 لسنة 1445 هجري بشأن تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية دولتين معاديتين للجمهورية اليمنية.

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" (التابعة للحوثيين)، اشتمل القرار على أربع مواد:

- المادة الأولى: "تنص على تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية بالمستوى الأول (أ/3) المنصوص عليه في المادة (5) من قانون تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، باعتبارهما دولتين داعمتين وحاميتين وراعيتين للكيان الصهيوني ومشاركتهما في جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني".

- المادة الثانية: "تنص على أن تعامل الدولتان المذكورتان في المادة السابقة كدولتين معاديتين للجمهورية اليمنية ويتم التعامل معهما وفقاً لمبدأ المواجهة".

- المادة الثالثة: "تنص على أن يتولى مركز تنسيق العمليات الإنسانية HOCC اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ التصنيف، كما تتولى أجهزة الأمن المختصة مواجهة أنشطة الدولتين المذكورتين في الداخل، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة".

- المادة الرابعة: "تنص على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية".

وتضامنا مع قطاع غزة، تستهدف جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها، وفقا لتصريحات للجماعة.

وردا على ذلك، شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل ضربات الحوثيين، حيث شنت الطائرات الأمريكية والبريطانية في وقت سابق ضربات عديدة على مناطق متفرقة في اليمن.

وفي 16 فبراير، بدأ سريان قرار الخارجية الأمريكية تصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية. حيث أنه في 17 يناير الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، تصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية عالمية، ردا على هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب.

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