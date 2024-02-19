اليمن

انصار الله : نفذنا عمليتين عسكريتين نوعيتين ضد سفينتين أمريكيتين بخليج عدن وأغرقنا سفينة بريطانية


أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية البطلة المجاهدة اليوم الاثنين، تنفيذ "عمليتين عسكريتين نوعيتين استهدفت فيهما سفينتين أمريكيتين في خليج عدن بصواريخ مناسبة، مؤكدة تحقيق إصابات دقيقة ومباشرة.

وقال االمتحدث باسم "أنصار الله" ) العميد يحيى سريع:: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض حتى هذه اللحظة للعدوان والحصار في قطاع غزة، وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا".

وأضاف سريع: "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية -وبعون الله تعالى- عمليتين عسكريتين نوعيتين  استهدفت من خلالهما سفينتين أمريكيتين في خليج عدن، الأولى "سي تشامبيون Sea champion" والأخرى "نافيس فورتونا Navis Fortuna " وقد كانت عملية الاستهداف بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل اللهِ..ليبلغ إجمالي عمليات القوات المسلحة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أربع عمليات، الأولى استهدفت سفينة بريطانية وقد أسفرت العملية عن إغراقها بشكل كامل بفضل الله، والعملية الثانية استهدفت الطائرة الأمريكية"MQ9" في أجواء محافظة الحديدة، فيما العمليتين الأخيرتين استهدفتا سفينتين أمريكيتين".

وأردف البيان: "تؤكد القوات المسلحة اليمنية حقها الكامل في اتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية في البحرين الأحمر والعربي دفاعا عن شعبنا وبلدنا وأمتنا وتأكيدا على الموقف المساند للشعب الفلسطيني المظلوم، وأن عملياتها في البحرين الأحمر والعربي ستكون متصاعدة ولن تتوقف حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وأفادت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري في وقت سابق، بأن سفينة شحن مملوكة أمريكيا أبلغت عن تعرضها لهجوم صاروخي قبالة سواحل اليمن، بعد ساعات من استهداف الحوثيين سفينة بريطانية في المنطقة.

وتضامنا مع قطاع غزة، تستهدف جماعة "أنصار الله" سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها، وفقا لتصريحات للجماعة.

وردا على ذلك، شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل ضربات الحوثيين، حيث شنت الطائرات الأمريكية والبريطانية في وقت سابق ضربات عديدة على مناطق متفرقة في اليمن.

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