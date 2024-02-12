اليمن

أنصار الله، إستهداف سفينة ستار أيرس الأمريكية وإصابتها بدقة


صرّح متحدث باسم القوات المسلحة لجماعة أنصار الله الحوثية، الاثنين، بإستهداف سفينة ستار أيرس الأمريكية بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وإصابتها بشكل دقيق.

وذكرت القوات المسلحة اليمنية في بيان، إنه إنتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا.. قامت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية باستهداف سفينة ستار أيرسStar Iris الأمريكية في البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة.

وتابع البيان، أن القوات المسلحة اليمنية واستجابة لواجبها الديني والأخلاقي والإنساني، مستمرة في تنفيذ قرار منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي حتى وقفِ العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاعِ غزة.

كما أكدت على أنها لن تتردد في تنفيذ المزيد من العمليات ردا على الجرائم الصهيونية بحق إخواننا في قطاع غزة وكذلك ردا على العدوان الأمريكي البريطاني المستمر على بلدنا العزيز.

وكان مركز تنسيق التجارة البحرية التابع للبحرية البريطانية UKMTO أعلن صباح اليوم الاثنين، عن وقوع حادث على بعد 40 ميلا بحريا جنوب المخا اليمنية، ناصحا  السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

ومن الجدير بالذكر أن الحوثيون يستهدفون بصواريخ ومسيرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، ما أثر سلبا على حركة الشحن والتجارة والإمداد، مؤكدين أن أفعالهم في البحر الأحمر تهدف إلى مساندة الفلسطينيين في قطاع غزة، وقالوا إنهم لا يتدخلون في حرية الملاحة في المنطقة.

بالمقابل، تشن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات على أهداف للحوثيين منذ منتصف يناير، وصفتها بأنها رد على التهديدات التي تتعرض لها حرية الملاحة في البحر الأحمر.

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