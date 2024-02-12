اليمن

هجوم بصاروخين على سفينة قبالة سواحل اليمن


أعلن مركز تنسيق التجارة البحرية التابع للبحرية البريطانية UKMTO، اليوم الاثنين، بأن سفينة أبلغت عن استهدافها بصاروخين على بعد 40 ميلا بحريا قبالة السواحل اليمنية.

وذكرت الوكالة التي تديرها القوات البحرية الملكية البريطانية في بيان، إنها تلقت تقريرا عن حادثة على بعد 40 ميلا بحريا إلى جنوب المخا في اليمن. وبيّنت أن القبطان أبلغ أن سفينته هوجمت بصاروخين، مشيرة إلى أن طاقم السفينة بخير.

كذلك قبل ساعات، أعلن UKMTO وقوع هذا الحادث، ونصح السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

وشهدت التوترات في منطقة البحر الأحمر منذ أيام، مرحلة تصعيد لافت منذ استهداف الحوثيين في 9 يناير الماضي سفينة أمريكية بشكل مباشر، بعد أن كانوا يستهدفون في إطار التضامن مع قطاع غزة سفن شحن تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هجوم بصاروخين على سفينة قبالة سواحل اليمن
ضربات أمريكية غادرة جديدة على اليمن
الحوثي يحذر إسرائيل من استهداف رفح
أنصار الله في اليمن يشيعون 17 شهيداً نتيجة القصف الأمريكي البريطاني الغادر
اعتداءات أمريكية _ بريطانية تستهدفان منطقة رأس عيسى بمحافظة الحديدة غرب اليمن
السيد عبد الملك الحوثي: سنصعد أكثر فأكثر إذا لم يتوقف العدوان على غزة
استهداف جديد لسفينة في البحر الاحمر
أنصار الله تهاجم سفينة شحن بريطانية قبالة اليمن بطائرة مسيرة
أنصار الله، قرار اليمن بمساندة غزة ثابت ومبدئي ولن يتأثر باستمرار العدوان الأمريكي البريطاني
إعلام يمني: عدوان أمريكي بريطاني يستهدف مديريتي اللحية والدريهمي في محافظة الحديدة
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
أبو رغيف : بل أين كان يوم الأمس حين صالت وعربدت الطائرات ألتركية في منطقة ألشمال؟ هل هلعتم حين اسقطت ...
الموضوع :
تساؤلات لوزير الخارجية.."أين كنت عندما قصفت أمريكا قوات أمنية وسط بغداد؟"
حيدر : اللهم صل على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم والعن اعداىهم الوهابيه والصهاينه والدواعش والنواصب والبعثيه ...
الموضوع :
التلفزيون الإيراني: عملية استهداف العالم النووي فخري زاده ومدن ايرانية تمت من كردستان العراق
جبارعبدالزهرة العبودي : الاكراد العراقيين رغم انهم يعيشون على نفط الشيعة غير انهم يتعمدون توفير حواضن للإرهاب وعملاء الموساد الإسرائيلي ...
الموضوع :
الخارجية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني في بغداد وتسلمه مذكرة احتجاج
مجيد الطائي : على الجميع الحذر كل الحذر من الشياطين مثيري الفتن بين الأديان المختلفة وبين مذاهب الدين الواحد ...
الموضوع :
كنيسة السريان الكاثوليك في العراق والعالم: ساكو تمادى بتصريحاته وكتاباته
ایرانی : رضوان الله تعالی علیه. اللهم ارزقنا توفیق الشهاده فی سبیلک بحق محمد و آله ...
الموضوع :
وكل لبيب بالإشارة يفهم..!
فاضل : السلام عليكم باعتقادي أن الحرب في فلسطين سوف تمهد بل تكون وسيله لضهور السفياني وباعتقادي الشخصي أنه ...
الموضوع :
حركة السفياني من بلاد الروم إلى العراق
الشيخ عبد الحافظ البغدادي : اشك كثيرا في الرواية التي تقول ان العرب كانوا اذا رزقوا بعشرة ابناء يتم قتل احدهم.. لم ...
الموضوع :
عبدالله والد الرسول محمد صلوات الله عليهم.. المظلوم والمغيب إعلاميا
شريف. الشامي : معلومات خطأ ولم يكن في السعوديه وليس لديه الجنسيه الامريكية مجرد احوازي لا اكثر ولا اقل ظهر ...
الموضوع :
أحمدالابيض من هو❗احمد الابيض المتحدث باسم التظاهرات في العراق ....؟!
دعاء الهاشمي : السلام على السيدة الجليلة بنت الفحول من العرب فاطمة بنت حزام الكلابية ورحمة الله وبركاته السلام عليكِ ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
مصطفى الهادي : الله يرضى عنك اخ حيدر جواد ويمن عليك بالعلم ويفتح شآبيب رحمته لكم ويجعلكم من المقربين. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يشيد بالاعلامي الاستاذ حيدر جواد بعد نشره تقريرا حول حقيقة وجود ما يسمى بعلم النفس
فيسبوك