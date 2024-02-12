هجوم بصاروخين على سفينة قبالة سواحل اليمن

أعلن مركز تنسيق التجارة البحرية التابع للبحرية البريطانية UKMTO، اليوم الاثنين، بأن سفينة أبلغت عن استهدافها بصاروخين على بعد 40 ميلا بحريا قبالة السواحل اليمنية.

وذكرت الوكالة التي تديرها القوات البحرية الملكية البريطانية في بيان، إنها تلقت تقريرا عن حادثة على بعد 40 ميلا بحريا إلى جنوب المخا في اليمن. وبيّنت أن القبطان أبلغ أن سفينته هوجمت بصاروخين، مشيرة إلى أن طاقم السفينة بخير.

كذلك قبل ساعات، أعلن UKMTO وقوع هذا الحادث، ونصح السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

وشهدت التوترات في منطقة البحر الأحمر منذ أيام، مرحلة تصعيد لافت منذ استهداف الحوثيين في 9 يناير الماضي سفينة أمريكية بشكل مباشر، بعد أن كانوا يستهدفون في إطار التضامن مع قطاع غزة سفن شحن تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.