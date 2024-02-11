اليمن

الحوثي يحذر إسرائيل من استهداف رفح


صرّح عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن، محمد علي الحوثي، محذراً من أن عمليات جماعة أنصار الله الحوثية ستتصاعد في حال شن إسرائيل عملية عسكرية على منطقة رفح في قطاع غزة.

ونشر الحوثي في حسابه على موقع إكس، الأفضل للأمريكي والإسرائيلي أن يتوقف عن الحصار على غزة وأن يقبل بموقف إنساني بكل ما تعنيه الكلمة، بدخول الغذاء والدواء إلى كل القطاع وإيقاف العدوان عليه.

‏وذكر أن عمليات الجمهورية اليمنية مستمرة طالما استمر العدوان والحصار على غزة حتى  إيصال الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية إلى كل أنحاء القطاع ‏ووقف الجرائم الرهيبة والشنيعة، جرائم الإبادة الجماعية لسكان غزة.

‏وأضاف، إن استمرار عمليات القوات المسلحة ليس عبثا وإنما هو تحرك واعي ويحمل أهداف سامية إنسانية قيمية إيمانية أخوية لإيقاف مذابح إبادة الممارسة من قبل الكيان الإسرائيلي ضد أبناء غزة.

‏وبيّن الحوثي إن عمليات القوات المسلحة أيضا تختار أهداف واضحة ومحددة، لاستهداف العدو الإسرائيلي واستمرت كذلك دون استهداف للأمريكي والبريطاني حتى تورط الأمريكي والبريطاني بالعدوان على بلدنا فأصبحوا مستهدفين لذلك ‏ومن هنا نؤكد أن ليس هناك أي بلد آخر مستهدف ‏وأن أي دولة تشعر بالقلق الذي تعمل أمريكا و بريطانيا على زرعه ضد شركات الملاحة الدولية لا أساس له.

‏ولفت إلى أنه يمكن لكل الدول بمزيد من التنسيق مع الجمهورية اليمنية كما أعلن قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي أن تطمئن أكثر وأكثر في حركتها التجارية.

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