أنصار الله في اليمن يشيعون 17 شهيداً نتيجة القصف الأمريكي البريطاني الغادر

أعلنت وكالة الأنباء اليمنية سبأ التابعة أنصار الله الحوثية، بأنه قد شيعت اليوم السبت بصنعاء، جثامين 17 مقاتلا من الجماعة، قضوا شهداء بقصف أمريكي بريطاني على اليمن.

وذكرت سبأ أنه جرى تشييع العقيد عبد الله مجاهد ذياب، والعقيد عبد الله علي غانم، والعقيد فيصل محسن مساعد، والعقيد سفيان يحيى الأغربي، والعقيد طه علي جمجم، والعقيد حامس محمد الجرادي، والعقيد زياد محمد عجلان، والعقيد غمدان زبين الله جميدة، والرائد محمد علي المحضار، والرائد أحمد منصور العصري، والرائد محمد عبدالله الحوري، والرائد علي محمد الديلمي.

كذلك أضافت أنه تم تشييع جثامين النقيب هاشم أحمد السواري، والنقيب ذي يزن خالد الكبسي، والنقيب ياسين محمد الشعوري، والنقيب أحمد محمد رجب، والنقيب شايف محمد جميدة.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت أنها نفذت ضربات ضد زورقين مسيرين و4 صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن وصاروخ كروز متنقل للهجوم الأرضي كانت معدة للإطلاق ضد السفن في البحر الأحمر.

ويستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، ما أثر سلبا على حركة الشحن والتجارة والإمداد.