اعتداءات أمريكية _ بريطانية تستهدفان منطقة رأس عيسى بمحافظة الحديدة غرب اليمن

أفادت قناة المسيرة اليمنية، الخميس، بأن غارات جوية استهدفت منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف، أكبر مديريات الحديدة، غرب اليمن.

وقالت القناة، إن "عدوانا أمريكيا- بريطانيا استهدف بغارتين منطقة الظبرة في رأس عيسى بمديرية الصليف".

يأتي ذلك، عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية تدمير 3 صواريخ كروز "حوثية"، كانت مجهزة للإطلاق من قبل جماعة "أنصار الله" الحوثيين أمس الأربعاء.

وتشن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات على أهداف للحوثيين منذ منتصف يناير، وصفتها بأنها رد على التهديدات التي تتعرض لها حرية الملاحة في البحر الأحمر