أنصار الله تهاجم سفينة شحن بريطانية قبالة اليمن بطائرة مسيرة

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ذكرت شركة للأمن البحري إن سفينة شحن مملوكة لبريطانيا تعرضت لأضرار إثر هجوم بطائرة مسيرة قبالة سواحل اليمن، وهو الأحدث ضمن عشرات الحوادث في البحر الأحمر. وأوضحت شركة أمبري البريطانية في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن السفينة التي ترفع علم بربادوس "تعرضت لأضرار طفيفة على جانب الميناء، مضيفة أنه لم تقع إصابات. بالمقابل، قال مكتب عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة "UKMTO" التابع للبحرية الملكية، إنه تلقى معلومات حول حادث وقع على بعد 57 ميلا بحريا (105.5 كيلومترا) غرب ميناء الحديدة اليمني، صنف على أنه هجوم. وفقًا لـ "UKMTO"، تم إطلاق مقذوف من جانب ميناء السفينة ومرت فوق الجسر، مما تسبب بأضرار طفيفة للزجاج. ولم يصب أي من أفراد الطاقم بأذى، وواصلت السفينة مسارها. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أمس الاثنين، تدمير 4 صواريخ كروز "حوثية" مضادة للسفن، كانت مجهزة للإطلاق من اليمن على السفن في البحر الأحمر. كما أفاد مصدر في السلطات اليمنية، بأن 5 أشخاص أصيبوا إثر قصف طائرات أمريكية وبريطانية موقعا لجماعة "أنصار الله" في محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غربي اليمن. وفي السياق ذاته، قال الحوثيون إن الاعتداءات الأمريكية والبريطانية وصلت إلى 300 ضربة منذ الـ12 من يناير الماضي، موضحين أن عدد الضربات مؤشر على حالة تخبط تعيشه واشنطن. ويستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، ما أثر سلبا على حركة الشحن والتجارة والإمداد.