الحوثيون يعلنون: قادرون على إغراق السفن في 3 بحار

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن، السبت، أنها قادرة على إغراق السفن والبوارج في ثلاثة بحار.

وأوضح مسؤول في الجماعة على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا: "قادرون على إغراق السفن والبوارج من أي نقطة في اليابسة اليمنية إلى أي نقطة في البحر الأحمر وبحر العرب والبحر المتوسط، لكننا نترك ذلك لتوقيت آخر".

وقال المسؤول إن الجماعة "لا تزال حتى الآن تحرص على السلام بأقل قدر ممكن من التصعيد"، وفق تعبيره.

ويشن الحوثيون هجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ على سفن منذ 19 نوفمبر، وتقول الجماعة إنه احتجاج على "عمليات إسرائيل العسكرية في غزة".