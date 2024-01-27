إصابة سفينة بصاروخ قبالة عدن

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أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت، مساء الجمعة، تقريراً يفيد بوقوع حادث على بعد 60 ميلاً بحرياً إلى الجنوب الشرقي من عدن اليمنية.وأوضحت الهيئة في بيان لها، تلقت هيئة التجارة البحرية البريطانية تقريراً عن حادث على بعد 60 ميلاً بحرياً قبالة ساحل عدن اليمنية، وتعمل السلطات على كشف ملابسات الحادث، كما ننصح السفن بتوخي الحذر وإبلاغ الهيئة عن أي نشاط مشبوه، وأضافت أن السلطات تحقق في الأمر.وصنفت هيئة التجارة البحرية البريطانية الحادث على أنه هجوم تعرضت له إحدى السفن، دون تقديم مزيد من التفاصيل.بالمقابل، أعلنت شركة أمبري البريطانية للملاحة اندلاع حريق نتيجة إصابة سفينة تجارية بصاروخ جنوب شرقي عدن، مضيفةً أن طاقم السفينة بخير.يأتي هذا بينما يشن الحوثيون منذ أشهر هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مما دفع عدة شركات شحن على سلك مسارات بحرية أطول وأكثر كلفة.من جهة أخرى، شنت القوات الأميركية والبريطانية عدة ضربات على أهداف للحوثيين في عدد من المدن اليمنية بما في ذلك صنعاء والحديدة، لوقف التهديد الذي تشكله على الملاحة الدولية.