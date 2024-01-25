اليمن

أنصار الله تعلن الاشتباك مع مدمرات وسفن أمريكية


صرّح أنصار الله (الحوثيون) عن إشتباكها مع مدمرات وسفن حربية أمريكية في خليج عدن وباب المندب.
 وذكر الناطق العسكري باسم أنصار الله العميد يحيى سريع في بيان له، إنتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، تم الاشتباك اليوم مع عدد مِن المدمرات والسفن الحربية الأمريكية في خليج عدن، وباب المندب، أثناء قيام تلك السفن بتقديم الحماية لسفينتين تجاريتين أمريكيتين.
وأوضح البيان، من نتائج الإشتباك إصابة سفينة حربية أمريكية إصابة مباشرة، وإجبار السفينتين التجاريتين الأمريكيتين على التراجع والعودة، وأكد وصول عدد من صواريخِنا البالستية إلى أهدافها رغم محاولة السفن الحربية اعتراضها.
ولفت الحوثيون إلى أن القوات المسلحة اليمنية استخدمت في عملية الاشتباك التي استمرت لأكثر من ساعتين عددا من الصواريخ الباليستيةِ.
وأضاف البيان أن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين، الأحمر والعربي، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأكد أنصار الله على اتخاذ كافة الإجراءات العسكرية اللازمة ضمن حق الدفاع المشروع عن بلدنا وشعبنا وأمتنا، وذلك في استهداف كافة الأهداف المعادية الأمريكية والبريطانية في البحرين، الأحمر والعربي.
وكانت القيادة الوسطى الأمريكية قد قالت الأربعاء، إن الحوثيين أطلقوا 3 صواريخ باليستية على سفينة ديترويت الأمريكية بخليج عدن. حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربة جديدة استهدفت صاروخين مضادين للسفن لحركة أنصار الله الحوثية في اليمن، كانا مجهزين للإطلاق.
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