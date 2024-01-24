اليمن

لافروف: روسيا تدين العدوان الأمريكي والبريطاني غير المبرر على اليمن


أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا تدين بشكل قاطع العدوان غير المبرر للولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن، والذي يشكل تهديدا للسلام وسيادة القانون.

وقال لافروف خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط: "ندين بشكل قاطع العدوان غير المبرر على اليمن، والذي تم تنفيذه بقيادة واشنطن ولندن دون تفويض من مجلس الأمن".

وأضاف: "تشكل هذه التصرفات التي قام بها الأنجلوسكسونيون تهديدا مباشرا للسلام الدولي، وتقوض النظام العالمي الذي لا يقوم على قواعدهم، ولكن على سيادة القانون الدولي العالمي وعلى الدور المركزي للأمم المتحدة".

وصعد الحوثيون عملياتهم لمنع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها من المرور في البحرين الأحمر والعربي، "تضامنا مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر 2023 لهجمات إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي.

 

وردا على ذلك تشن الولايات المتحدة وبريطانيا هجمات واسعة على مواقع للجماعة في مدن يمنية عدة.

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