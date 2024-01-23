اليمن

غارات جوية على صنعاء وتعز والبيضاء وحجة


 أفاد مراسل الشبكة الروسية في اليمن ليل الاثنين الثلاثاء، بدوي انفجارات في صنعاء، إثر غارات جوية عليها وسط تحليق مقاتلات حربية فوق أجوائها.
وأشارت المعلومات الأولية إلى استهداف قاعدة الديلمي شمال العاصمة صنعاء، ومنطقة عطان، وكذا معسكر الحفا، إضافة إلى غارات على محيط صنعاء.
وأفاد مراسلنا بأن الغارات الأمريكية استهدفت أيضا مواقع في تعز والبيضاء وحجة.
كما أوضح أن هذه الغارات على صنعاء، تعد الأعنف من بدء القصف الأمريكي قبل نحو 10 أيام.
وفي وقت سابق، قال مسؤولون أمريكيون لشبكة CNN، إن الإدارة الأمريكية أطلقت على عملية جديدة لاستهداف قواعد الحوثيين في اليمن الاسم الرمزي عملية بوسيدون آرتشر.
وتشير العملية إلى نهج أكثر تنظيما وربما طويل المدى لعمليات الولايات المتحدة في اليمن"، حيث تقول واشنطن إنها تضرب البنية التحتية للحوثيين.
ومساء يوم الاثنين، نفى الجيش الأمريكي ما أوردته جماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيون) بخصوص شن هجوم بالصواريخ على سفينة الشحن العسكرية الأمريكية أوشن جاز في خليج عدن.
و يوم الاثنين، أعلنت جماعة أنصارالله (الحوثيون)، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت سفينة الشحن العسكرية الأمريكية أوشن جاز OCEAN JAZZ بخليج عدن وذلك بصواريخ بحرية مناسبة.
وتضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بالصواريخ والمسيرات سفن الشحن بالبحر الأحمر إذا كانت تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.
وقد دخلت التوترات في البحر الأحمر مرحلة تصعيد لافت منذ استهداف الحوثيين في 9 يناير الجاري، سفينة أمريكية بشكل مباشر.
وفي 12 يناير الجاري، أعلن البيت الأبيض في بيان مشترك لـ10 دول، أنه "ردا على هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، قامت القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية بتنفيذ هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
 وقامت الولايات المتحدة بضرب أهداف للحوثيين في اليمن 7 مرات منذ تنفيذ المجموعة الأولى من الهجمات مع الجيش البريطاني.
في حين أكدت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصادر في الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة شنت عمليتها ضد الحوثيين في اليمن لأسباب أيديولوجية، وليس اقتصادية أو أمنية.
وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت تصنيف أنصار الله كمنظمة إرهابية عالمية، ردا على الهجمات المستمرة للجماعة في البحر الأحمر وخليج عدن.
واعتبرت جماعة أنصار الله أن قرار الولايات المتحدة لا قيمة له، مشددة على أنه لن يغير من موقفها المتضامن مع الشعب الفلسطيني من خلال منع السفن المرتبطة بإسرائيل من المرور في البحرين الأحمر والعربي.
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