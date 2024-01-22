اليمن

القوات اليمنية البطلة تعلن عن استهداف سفينة شحن عسكرية أمريكية في خليج عدن


اعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، يحيى سريع، مساء اليوم الأثنين، ان "قوات البحرية اليمنية نفذت عملية عسكرية استهدفت سفينة شحن عسكرية أمريكية في خليج عدن".

وقال سريع في بيان له إن  "القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية استهدفت سفينة شحن أمريكية تدعى ( أوشن جاز OCEAN JAZZ ) في خليجِ عدن وذلك بصواريخَ بحريةٍ مناسبة.

وأضاف، إنَّ: "القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ أنَّ الردَّ على الاعتداءاتِ الأمريكيةِ والبريطانيةِ قادمٌ لا محالة، وأنَّ أيَّ اعتداءٍ جديدٍ لن يبقى دونَ ردٍ وعقاب"، مبيناً أن "القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكد استمرارَها في منعِ السفنِ الإسرائيليةِ أو المتجهةِ إلى موانئ فلسطينَ المحتلةِ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيَّ في قطاعِ غزة".

وأعلن سريع إنَّ "القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ مستمرةٌ في اتخاذِ كافةِ الإجراءاتِ الدفاعيةِ والهجوميةِ ضمنَ حقِّ الدفاعِ عن اليمنِ العزيزِ وتأكيداً على استمرارِ الموقفِ اليمنيِّ المساندِ لفلسطين".

وتابع إنَّ: "القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ مستمرةٌ في الردِّ على أيِّ اعتداءٍ أمريكيٍّ أو بريطانيٍّ على بلدِنا وذلك باستهدافِ كافةِ مصادرِ التهديدِ في البحرينِ الأحمرِ والعربي".

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