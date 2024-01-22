اليمن

الحوثي يكشف عن حل بسيط لعبور السفن بأمان


صرّح الحوثيون أن 64 سفينة عبرت البحر الأحمر بأمان بعد أن رفعت لافتة (لا علاقة لنا بإسرائيل).
حيث ذكر عضو المجلس السياسي الأعلى للجماعة محمد علي الحوثي، أمس الأحد، في منشور له عبر منصة "إكس" إن "أبسط حل يسمح بمرور السفن بأمان أثناء عبورها من البحر الأحمر، هو أن تضع عبارة لا علاقة لنا بإسرائيل)، في لوحة التعريف الآلي الخاصة بها".
وأوضح بأن هذا الحل أثبت فاعليته، بأن عبرت البحر 64 سفينة بأمان وهي تضع هذه العبارة، منذ بدء عمليات الجماعة ضد السفن الإسرائيلية في نوفمبر الماضي.
وأضاف، لقد جلبت بريطانيا مع أمريكا بخطواتهما المتهورة وهجماتهما الإرهابية على الجمهورية اليمنية الضرر الأكبر على العالم، وعلى أوروبا بشكل خاص، وأن ما حصل حتى الآن قد أثبت فشل عملياتهما، وأثبت أنهما بعسكرة البحر الأحمر والبحر العربي ومنع مرور السفن التجارية تعتديان على الملاحة الدولية".
وكانت، الخارجية الأمريكية قد أعلنت  تصنيف أنصار الله كمنظمة إرهابية عالمية، ردا على الهجمات المستمرة للجماعة في البحر الأحمر وخليج عدن.
وبيّنت أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في 16 فبراير المقبل، معتبرة أن التصنيف أداة مهمة لعرقلة تمويل الإرهاب للحوثيين، وزيادة تقييد وصولهم إلى الأسواق المالية، ومحاسبتهم على أفعالهم.
بالمقابل، إعتبرت جماعة أنصار الله أن قرار الولايات المتحدة لا قيمة له، مشددة على أنه لن يغير من موقفها المتضامن مع الشعب الفلسطيني من خلال منع السفن المرتبطة بإسرائيل من المرور في البحرين الأحمر والعربي.
وكثف الحوثيون عملياتهم في البحرين الأحمر ، لمنع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها من المرور في البحرين الأحمر والعربي، بعد بدء أمريكا وبريطانيا هجوما واسعا على مواقع للجماعة في مدن يمنية عدة، ردا على العمليات البحرية للجماعة.
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