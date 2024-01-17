حركة انصار الله البطلة تستهدف سفينة أمريكية بقرب الحدود البحرية اليمنية

أعلن مسؤول أمريكي، مساء الأربعاء، عن تعرض سفينة أمريكية لهجوم من مناطق خاضعة لحركة انصار الله اليمنية البطلة المجاهدة .

وذكر المسؤول، إن سفينة تجارية مملوكة لشركة أمريكية تعرضت لهجوم من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وأوضح أن الهجوم أصاب السفينة ولا يمكننا الإفصاح عن السلاح المستخدم وأي أضرار محتملة.

ومن الجدير بالذكر أن القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين قد أعلنت، أمس الثلاثاء، استهداف سفينة زوغرافيا كانت متجهة إلى الموانئ الإسرائيلية.



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام