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اليمن

الحوثيون يتعهدون بمواصلة هجماتهم الداعمة لفلسطين بعد إدراجهم على قوائم "الإرهاب" الأمريكية


 أعلن الحوثيون اليمنيون اليوم الأربعاء، تعدهم بمواصلة هجماتهم على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر عقب قرار الولايات المتحدة إعادة إدراجهم على قائمة الكيانات "الإرهابية".
وذكرالمتحدث باسم حركة أنصار الله الحوثيين محمد عبد السلام في تصريحات لقناة الجزيرة، لن نتراجع عن استهداف السفن الإسرائيلية أو السفن المتجهة الى الموانئ في فلسطين.. وذلك مساندة للشعب الفلسطيني، مضيفا أن الحوثيين "سيردون على أي ضربات جديدة تشنها الولايات المتحدة أو بريطانيا على اليمن.
وفي السياق ذاته، أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية اليوم أن الولايات المتحدة أعادت إدراج حركة أنصار الله اليمنية، التي يعرف أعضاؤها باسم الحوثيين، على قائمة المنظمات الإرهابية.
وكانت حركة أنصار الله (الحوثيون) قد شنت هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر اعتبرتها مرتبطة بإسرائيل، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وتقول الحركة إنها تتحرك تضامنا مع الفلسطينيين في الوقت الذي تستعر فيه الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.
وعلى إثر ذلك نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا سلسلة غارات على مواقع تابعة للحوثيين في مناطق مختلفة باليمن منذ فجر الجمعة 12 يناير، فيما أعلن الحوثيون أن كل المصالح الأمريكية والبريطانية أصبحت أهدافا مشروعة، فيما قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة لا تريد حربا مع اليمن لكنها لن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات.
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