واشنطن تعلن عن عدوان جديد على اليمن

أكد مسؤولون أمريكيون، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن نفذت ضربة غادرة جديدة على صواريخ مضادة للسفن تابعة للحوثيين في اليمن.

يأتي هذا التطور، عقب ساعات من استهداف سفينة شحن ترفع علم مالطا بصاروخ أثناء عبورها جنوب البحر الأحمر على بعد نحو 76 ميلاً بحرياً إلى شمال غرب الصليف في اليمن.

وقالت وكالة "أمبري" البريطانية للأمن البحري إن السفينة التي زارت إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة مملوكة لليونان، وكانت في طريقها إلى قناة السويس في مصر، لكنها غيّرت مسارها بعد الاستهداف.