اليمن

لليوم الثالث تواليا.. غارات أمريكية بريطانية غادرة جديدة على مواقع للحوثيين في الحديدة


شنت أميركا وبريطانيا غارات غادرة جبانة جديدة على مدينة الحديدة في غرب اليمن، اليوم الاحد، وفق ما أفاد إعلام تابع للحوثيين وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وأفاد الإعلام الحوثي، "بتنفيذ غارات جوية للطيران الأميركي البريطاني على الحديدة".

تأتي الغارات الأميركية البريطانية بعدما أكد المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية سامويل وربيرغ أن "الضربات في اليمن لن تكون الأخيرة ولن نتردد"، لافتا إلى أن الضربات رسالة للحوثيين بضرورة وقف هجماتهم فورا".

وطالت الهجمات الأميركية البريطانية خلال اليومين الماضيين أكثر من 60 هدفاً في 6 محافظات يمنية طالت مواقع تخزين عسكرية للحوثيين، فضلا عن مواقع للرادار ومراكز تصنيع وتخزين للدورن والصواريخ.

فيما توعدت جماعة الحوثي بالرد على تلك الهجمات، رغم أن أي رد كبير لم يحصل حتى الساعة.

ويتوقع العديد من الخبراء أن تشهد المنطقة لاسيما البر الأحمر مزيدا من الهجمات الحوثية التي قد تطال السفن التجارية وربما الأميركية المتواجدة في المكان، والتي ساهمت في الضربات يومي الجمعة والسبت الماضيين.

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