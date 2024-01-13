اليمن

الحديدة اليمنية.. تحليق كثيف للطائرات الحربية والحوثيين يطلقون صاروخا


أطلق الحوثيين في اليمن صاروخا باتجاه البحر الأحمر، بالتزامن مع تحليق مكثف للمقاتلات الأمريكية والبريطانية في سماء الحديدة.

وقالت مصادر محلية يمنية، إن "طائرات حربية أمريكية وبريطانية تحلق بكثافة في سماء محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، والتي تعرضت على مدى اليومين الماضيين لسلسلة من الضربات الجوية والبحرية".

وبحسب المصادر، فإن التحليق للطائرات الحربية تزامن مع إطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا باتجاه الممر الملاحي في البحر الأحمر".

وأكدت المصادر أن الصاروخ الحوثي انطلق من القاعدة البحرية في منطقة "الكثيب" غربي مدينة الحديدة، ما أحدث انفجارا كبيرا سمع دويه في أرجاء واسعة من المدينة.

وكان الجيش الأمريكي نفذ فجر السبت ضربات جديدة استهدفت قاعدة الديلمي الجوية شمال صنعاء، وذلك بعد يوم من تنفيذ ضربات مشتركة مع بريطانيا على 60 هدفا للحوثيين، من بينها القاعدة البحرية ومطار الحديدة.

وتأتي هذه الضربات، ولليوم الثاني على التوالي، في أعقاب أسابيع استهدف خلالها الحوثيون سفنا تجارية مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئ إسرائيلية، قرب مضيق باب المندب وفي البحر الأحمر، كنوع من التضامن مع قطاع غزة.

وكان الرئيس الأمريكي الخرف جو بايدن قد تعهد، في تصريحات للصحفيين أمس الجمعة، أن "بلاده سترد على الحوثيين إذا واصلت هذا السلوك (استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر) المثير للغضب، واصفا إياهم بـ"الإرهابيين".

في السياق نفسه، حث مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ جميع الأطراف المعنية بالتطورات في البلاد على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، محذرا من تزايد عدم اليقين إزاء الوضع في المنطقة.

وأضاف في بيان، اليوم السبت، "ألاحظ بقلق بالغ السياق غير المستقر بشكل متزايد في المنطقة، وتأثيره السلبي على جهود إحلال السلام في اليمن والاستقرار والأمن في المنطقة".

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