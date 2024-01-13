اليمن

الحوثيون: القاعدة التي قصفها الأمريكيون السبت كانت خارج الخدمة أصلاً والرد قريب


قال نائب رئيس الهيئة الإعلامية لأنصار الله الحوثيين نصر الدين عامر إن القاعدة التي استهدفها الأمريكيون السبت كانت خارج الخدمة، ورغم ذلك فإن الاستهداف يعد انتهاكا لسيادة اليمن.

وقال عامر في حديث تلفزيوني، "إننا لن نسمح باستباحة الأمريكيين لبلادنا وسنرد قريبا"، مؤكدا أن "القاعدة التي استهدفها الأمريكيون فجر السبت كانت أصلا خارج الخدمة إذ أنها تعرضت في السابق لعشرات الضربات منذ اندلاع الحرب في اليمن، وأن الضربة الأمريكية لم يكن لها تأثر ولم تؤد إلى أضرار مادية أو بشرية".

واعتبر المتحدث أن "وجود الأمريكيين في المنطقة غير مشروع، وأن استهداف القطع الحربية الأمريكية بالمنطقة أمر مشروع".

وكانت قناة "المسيرة" أفادت اليوم السبت، بتعرض قاعدة الديلمي في العاصمة اليمنية صنعاء لضربات أمريكية-بريطانية جديدة.

وأعلنت القيادة الأمريكية الوسطى، أن سفينة "يو أس أس كارني" نفذت "ضربات على موقع رادار تابع للحوثيين في اليمن باستخدام صواريخ توماهوك"، لكن مسؤولا أمريكيا قال إن الضربات الجديدة كانت أصغر بكثير في نطاقها من الليلة السابقة.

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