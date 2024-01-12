الحوثيون يتوعدون بالرد على القصف الأمريكي البريطاني "الهمجي"

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله"، الحوثيين، محمد علي الحوثي أن القصف الأمريكي البريطاني همجي وتوعد بالرد عليه.

بدوره، أكد علي القحوم عضو المكتب السياسي لأنصار الله، في مدونته على موقع "إكس" أن "المعركة مع الأمريكان والبريطانيين مستمرة مع استمرار غاراتهم الجوية على الحديدة وصعدة ومناطق يمنية أخرى مع استمرارية الردود اليمانية العظيمة والمشرفة".

وشدد القحوم على "حضور اليمن كدولة وقوات مسلحة بحرية وبرية وجوية منذ اللحظات الأولى للعدوان السافر والإجرامي على اليمن".

وأضاف: "هذا ما يؤكد أن اليد اليمنية على الزناد واليمن حاضرة في المعركة المفتوحة وتضرب وترد وبقوة وردها موجع وذات تأثير وسيكون ذلك أكبر في الآتي والحاضر وبمستوى وموازاة العملية العدوانية الأمريكية البريطانية".

وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا فجر اليوم الجمعة 12 يناير عدوانا واسعا على عدة مدن يمنية استهدف مواقع تابعة للحوثيين.

وأشار مسؤول عسكري كبير في الإدارة الأمريكية إلى أنه قد يكون هناك المزيد من الإجراءات ضد الحوثيين، وقال المسؤول العسكري لشبكة CNN الأمريكية إن "البنتاغون لم ير حتى الآن أي علامات على عمل انتقامي من قبل الحوثيين"، ردا على الهجوم.

من جهته، أكد قائد القوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال ليكسوس غرينكويتش شن ضربات ضد 60 هدفا في 16 موقعا تابعا للحوثيين، واستخدام أكثر من 100 صاروخ موجه في تلك الضربات.