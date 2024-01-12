أعلن متحدث القوات المسلحة التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع، إخماد حريق بقاعدة الدليمي قرب مطار صنعاء، ولا إصابات.

وأكد في تصريحات لقناة "الجزيرة" الإخبارية أن الغارة لم تسفر عن تسجيل أي أضرار.

وأضاف "نتيجة الغارة الجوية على قاعدة الدليمي، اندلع حريق وتم إخماده. ولم نرصد أي أضرار في القاعدة بعد الغارة".

وكان مصدر في الحكومة اليمنية المحلية قد صرح لوكالة "نوفوستي" أنه تم تنفيذ 4 غارات جوية في منطقة المطار شرقي العاصمة صنعاء. بالإضافة إلى ذلك، استهدفت الغارات الجوية الأمريكية والبريطانية الغادرة مواقع لحركة "أنصار الله" (الحوثيين) في ثلاث محافظات يمنية أخرى، بما في ذلك الحديدة على ساحل البحر الأحمر، حيث تم قصف المطار هناك أيضا.

بدورها، ذكرت مصادر حكومية محلية لـ"نوفوستي"، أن الولايات المتحدة وبريطانيا نفذتا، ليل الجمعة، 23 غارة جوية على أهداف في أربع محافظات في أجزاء مختلفة من اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء والحديدة وتعز وصعدة.

من جهته، أكد البنتاغون لوكالة "نوفوستي" أن الولايات المتحدة نفذت، بالتنسيق مع شركائها، ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن، وسيتم نشر التفاصيل لاحقا.

بينما قال الحوثيون إنهم نفذوا ضربات انتقامية على قواعد ومنشآت عسكرية أمريكية وبريطانية.

ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الضربات ضد الحوثيين بأنها "رد على تهديد لحرية الملاحة"، ووعد بمواصلة التحرك دون تردد.

وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا فجر اليوم الجمعة عدوانا واسعا على عدة مدن يمنية .

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن دبلوماسيين غربيين أخبروا المديرين التنفيذيين البحريين أن الأهداف من المرجح أن تشمل مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار والرادارات ومستودعات الأسلحة حول مدينتي الحديدة وحجة اليمنيتين.