اخر المستجدات حول العدوان الامريكي البريطاني على اليمن :

الولايات المتحدة الأميركية: مسؤول أميركي لشبكة سي إن إن: الجيش الأميركي شنّ ضربات ضد أهداف متعددة في المناطق اليمنية، نفذتها طائرات مقاتلة وصواريخ توماهوك

وسائل إعلام إسرائيلية: تقرير عن إصابة سفينة أميركية في البحر الأحمر بصاروخ أرض-أرض

عضو المكتب السياسي لأنصار الله علي القحوم: القوات المسلحة اليمنية ترد وبقوة على البوارج الأميركية البريطانية في البحر الأحمر

الولايات المتحدة الأميركية: بوليتيكو مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية: واشنطن ولندن نفذتا بدعم من أستراليا وهولندا والبحرين وكندا ضربات ضد أهداف في اليمن

اليمن: علي القحوم: حرب مستعرة في البحر الأحمر واستهداف مواقع وقواعد عسكرية أميركية بريطانية والقادم أعظم

فلسطين المحتلة: - حركة الجهاد الإسلامي: ندين بأشد العبارات العدوان الأميركي والبريطاني على اليمن الشقيق

فلسطين المحتلة: حركة الجهاد الإسلامي: نحيي الموقف اليمني الشريف والشجاع وندين كل مواقف الخذلان العربي وندعو أبناء الأمة العربية والإسلامية إلى التحرك

وسائل إعلام إسرائيلية: "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين: نتوقع أن تتواصل الضربات من اليمن للسفن في البحر الأحمر بعد فترة وجيزة من الضربات الأميركية للإشارة إلى أنه لن يتم ردعهم

اليمن: مراسل الميادين: العدوان الأميركي البريطاني استهدف محيط مطار الحُدَيْدَة ومناطق في مديرية زَبيْد على البحر الأحمر غرب اليمن

اليمن: مراسل الميادين: الغارات الأميركية البريطانية طالت معسكر كهلان شرقي مدينة صعدة شمالي اليمن

الولايات المتحدة الأميركية: "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين: قامت طائرات هجومية انطلقت من قواعد في المنطقة وحاملة الطائرات "دوايت دي أيزنهاور" بقصف أهداف في اليمن

الولايات المتحدة الأميركية: "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين: هولندا وأستراليا وكندا والبحرين تشارك بتقديم الدعم اللوجستي والاستخباراتي وغيره من أشكال الدعم

الولايات المتحدة الأميركية: عضو مجلس النواب الأميركي عن الحزب الديمقراطي فاليري هويل: هذه الغارات الجوية على اليمن لم يأذن بها الكونغرس

الولايات المتحدة الأميركية: عضو مجلس النواب الأميركي فاليري هويل: الدستور واضح في أن الكونغرس هو السلطة الوحيدة التي تسمح بالتدخل العسكري في الصراعات الخارجية

الولايات المتحدة الأميركية: عضو مجلس النواب الأميركي فاليري هويل: يجب على كل رئيس أن يأتي أولاً إلى الكونغرس ويطلب التفويض العسكري، بغض النظر عن الحزب الذي ينتمي اليه .

اليمن: نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء حسين العزي: بلادنا تعرضت لهجوم عدواني واسع من سفن وغواصات وطائرات حربية أميركية وبريطانية وبلا شك سيتعين على لندن وواشنطن الاستعداد لدفع الثمن باهظاً

الولايات المتحدة الأميركية: النائب الأميركي عن الحزب الديمقراطي رو خانا: يحتاج الرئيس إلى الحضور إلى الكونغرس قبل توجيه ضربة في اليمن وإشراكنا في صراع آخر في الشرق الأوسط ذلك ما تنص عليه المادة الأولى من الدستور

الولايات المتحدة الأميركية: وكالة "بلومبرغ" تشير إلى أنه لن يكون ردع صنعاء بـ"الأمر السهل"، فقد "نجحت في الصمود في وجه الحملة العسكرية التي قادتها السعودية للإطاحة بها ولا تزال راسخة بقوة"

الولايات المتحدة الأميركية: الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان: بتوجيه مني نفذت القوات الأميركية بالتعاون مع بريطانيا غارات ضد عدد من الأهداف اليمن

الولايات المتحدة الأميركية: بايدن في بيان: الغارات نفذت بدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا واستهدفت مواقع يتم استخدامها لـ"تعريض الملاحة للخطر"

الولايات المتحدة الأميركية: "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين: هناك مخاوف من أن تتصاعد الضربات على اليمن إلى ضربات متبادلة

الولايات المتحدة الأميركية: بلومبرغ: الغارات الجوية تعتبر مقامرة بالنسبة لواشنطن وسط الحرب في غزة لمنع التصاعد إلى حرب إقليمية أكبر

نائب رئيس الهيئة الإعلامية لأنصار الله نصر الدين عامر: أي رد يمني على العدوان ستعلنه القوات المسلحة اليمنية بشكل رسمي

وسائل إعلام إسرائيلية: مسؤول اسرائيلي: تم إخطار "إسرائيل" مسبقاً بالضربات في اليمن. ونحن في حالة تأهب قصوى

الولايات المتحدة الأميركية: "واشنطن بوست": من شبه المؤكد أن الهجمات في اليمن ستؤدي إلى زيادة التوترات في جميع أنحاء الشرق الأوسط

العراق: مصادر للميادين: قصف طال هدفاً صهيونياً في الأرض المحتلة قرب حديقة نهر الأردن

بريطانيا: "بي بي سي": شاركت 4 طائرات "تايفون" تابعة لسلاح الجو الملكي انطلقت من قبرص في الضربات على اليمن

الولايات المتحدة الأميركية: "فوكس نيوز" عن مسؤول أميركي: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قادتا هذه "الضربات" لكنها لم تكن ممكنة لولا دعم أستراليا والبحرين وكندا وهولندا

اليمن: عضو المكتب السياسي لأنصار الله فضل أبو طالب: العدوان الأميركي البريطاني لن يبقى من دون رد ودول العدوان تتحمل نتائجه وتداعياته

اليمن: عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد البخيتي: أميركا وبريطانيا أخطأتا في شن الحرب على اليمن ولم تستفيدا من تجاربهما السابقة

اليمن: البخيتي: ستدرك أميركا وبريطانيا عما قريب أن العدوان المباشر على اليمن كان أكبر حماقة في تاريخهما

بريطانيا: وزير الدفاع: بريطانيا شاركت بـ4 طائرات "تايفون" انطلقت من قبرص واستهدفت موقعا في بني شمال غرب اليمن ومطار عبس

الولايات المتحدة الأميركية: "وول ستريت جورنال" عن دبلوماسي أميركي شارك في التخطيط للضربات في اليمن: السعوديون يعارضون هذا الإجراء بشدة بسبب تأثيره المحتمل على محادثات السلام

السعودية: وزارة الخارجية: المملكة تتابع بقلق العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والغارات التي تعرضت لها مواقع في اليمن

اليمن: مدير مكتب الميادين: لا أضرار مادية في قاعدة الدليمي العسكرية حيث تم سريعا إخماد حريق محدود في محيطها إثر الغارات

السعودية: وزارة الخارجية: المملكة تؤكد على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر وتدعو إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد

شبكة "بي بي سي" تشير إلى أن صنعاء "بارعة في التعامل مع محاولات إضعافها من قبل قوة أكبر"، بعد سنوات من الحرب والهجمات السعودية على البنية التحتية العسكرية

الولايات المتحدة الأميركية: النائبة الأميركية رشيدة طليب: الرئيس بايدن ينتهك المادة الأولى من الدستور من خلال شن غارات على اليمن من دون موافقة الكونغرس

الولايات المتحدة الأميركية: "بلومبرغ": مع احتمال حدوث المزيد من الضربات المتبادلة سيكون البحر الأحمر طريقاً أقل جاذبية لشركات الشحن

الولايات المتحدة الأميركية: بيان للبيت الأبيض: 10 دول شاركت في "الضربات" على اليمن

الولايات المتحدة الأميركية: بيان البيت الأبيض: الدول هي أستراليا البحرين كندا الدنمارك ألمانيا هولندا نيوزيلندا كوريا الجنوبية بريطانيا والولايات المتحدة

الولايات المتحدة الأميركية: إعلام اسرائيلي عن مسؤول أميركي: نتوقع رداً بعد الهجمات في اليمن ونشدد على أن واشنطن لا تسعى إلى التصعيد

اليمن: تظاهرة مليونية منتظرة اليوم في ميدان السبعين في العاصمة اليمنية صنعاء

الولايات المتحدة الأميركية: باحث في "معهد واشنطن" يشير إلى أن صنعاء تنتصر من خلال توجيه ضربة أميركية لها، مهما كانت ثقيلة، وإظهار أنها تستطيع الاستمرار في هجماتها.

الولايات المتحدة الأميركية: النائبة عن الحزب الديمقراطي كوري بوش: الشعب الأميركي لا يريد أن تذهب المزيد من أموال دافعي الضرائب إلى حروب لا متناهية

الولايات المتحدة الأميركية: النائب الديمقراطي مارك بوكان: لا يمكن لواشنطن أن تخاطر بالتورط في صراع آخر يستمر لعقود من الزمن من دون إذن الكونغرس

"نيويورك تايمز": دول خليجية بما فيها قطر وسلطنة عمان أثارت مخاوف من أن الضربات في اليمن قد تجرّ المنطقة إلى حرب أوسع

كتائب "سيد الشهداء": أميركا تقود تحالفاً شيطانياً مهزوزاً ضد شعبنا اليمني ومقاومته الظافرة

كتائب "سيد الشهداء": الكيان الصهيوني والاحتلال الأميركي باتا يشكلان عامل إرباك للاستقرار والأمن لكل منطقة الشرق الأوسط

كتائب "سيد الشهداء" في العراق: عدوان اليوم ضد اليمن ضاعف تضامن الشعوب مع محور المقاومة وأحقية قضيته المقدسة بالوقوف في وجه الطغيان

الولايات المتحدة الأميركية: "بلومبرغ": يواجه الرئيس جو بايدن رد فعل عنيفاً من البعض في حزبه بسبب الضربات على اليمن.. العديد من المشرعين "الديمقراطيين التقدميين" انتقدوا قرار شن الضربات

"التلغراف": الغرب يخاطر بتعميق الصراع السعودي اليمني.. يحاول السعوديون التوصل إلى وقف إطلاق نار في اليمن وأي عمل عسكري كبير من جانب الغرب يهدد بإفساد هذه العملية الحساسة

الولايات المتحدة الأميركية: وقفة احتجاجية أمام البيت الأبيض تنديداً بالعدوان الأميركي على اليمن

الولايات المتحدة الأميركية: "فوكس نيوز" عن مسؤول أميركي: أكثر من 15 طائرة من طراز F/A-18 انطلقت من حاملة الطائرات أيزنهاور وشاركت في الضربات على اليمن

الولايات المتحدة الأميركية: المتظاهرون المنددون بالعدوان على اليمن في "تايمز سكوير" في نيويورك يهتفون: من فلسطين إلى اليمن الإمبريالية جريمة

الولايات المتحدة الأميركية: المحتجون أمام البيت الأبيض ضمن "تحالف انسر" المناهض للحرب: اليمنيون يحاولون وقف الإرهاب والإبادة الجماعية في غزة

الولايات المتحدة الأميركية: مسؤول عسكري أميركي: استهداف أكثر من 60 هدفاً في 16 موقعاً في اليمن استخدمت فيه أكثر من 100 قنبلة وصاروخ من مختلف الأنواع

الولايات المتحدة الأميركية: السيناتور الجمهوري في الكونغرس الأميركي راند بول: مجددًا الرئيس بايدن يتصرف من دون تفويض دستوري

الولايات المتحدة الأميركية: راند بول: الكونغرس هو الجهة الوحيدة حصراً التي تفوض بالقيام بعمل عسكري مثل هذا

حزب الله: ندين بكل شدة العدوان الأميركي البريطاني السافر على اليمن الشقيق وأمنه ‏وسيادته وعلى ‏شعبه الحر الشريف

حزب الله: العدوان الأميركي يؤكد أن أميركا هي الشريك كامل الشراكة في المآسي ‌‏والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني في غزة

حزب الله: أميركا تعمل على ‏دعم العدو الصهيوني ‏ومده بآلة القتل وتغطية عدوانه والاعتداء على من يقف إلى جانب ‏الشعب الفلسطيني

حزب الله: نُحيي اليمن العزيز وجيشه الوطني وشعبه الأبيّ وقيادته الكريمة ونُؤكد أن هذا ‌‏العدوان لن يفت في عضده

وزارة الخارجية: ندين بشدة الهجمات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة صباح اليوم على عدة مدن يمنية

وزارة الخارجية: هذه الهجمات التعسفية لن يكون لها سوى تأجيج حالة من انعدام الأمن والاستقرار في المنطقة

المتحدث باسم حركة أنصار الله: نؤكد أنه لا مبرر للعدوان على اليمن فلم يكن هناك خطر على الملاحة الدولية في البحرين الأحمر والعربي

محمد عبد السلام: الاستهداف كان وسيبقى يطال السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة

العراق: مستشار رئيس الوزراء فادي الشمري: الغرب يوسع دائرة الصراع وزيادة التوترات في المنطقة

عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي: الضربات الأميركية البريطانية همجية إرهابية

محمد علي الحوثي: الضربات الأميركية البريطانية عدوان متعمد وغير مبرر ويعكس نفسية متوحشة