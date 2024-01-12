الحوثيون الابطال يعلنون "الرد بقوة" على البوارج الأمريكية والبريطانية

أعلن قيادي في جماعة "أنصار الله" المجاهدة فجر الجمعة، أن قواتهم ردت بقوة على البوارج الأمريكية والبريطانية المتواجدة في البحر الأحمر، وتقصف مدنا يمنية.

وقال علي القحوم في بيان على منصة "إكس": لم يتأخر الرد اليمني الآن القوات المسلحة اليمنية ترد وبقوة على البوارج الأمريكية البريطانية في البحر الأحمر وحرب مستعرة في البحر الأحمر واستهداف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية بريطانية. والقادم أعظم".

وأضاف في منشور منفصل: "صنعاء العاصمة والمحافظات الأخرى تقصف بالطيران الأمريكي والبريطاني وباتت اليمن مع فلسطين وستظل معها ولنا الشرف والفخر والاعتزاز أن نكون مع فلسطين ومع ذلك ستكون المعركة أكبر وأكبر وفوق الخيال والمتوقع للأمريكيين والبريطانيين وهي حرب مفتوحة وبأس اليمنيين حاضر واليد على الزناد وسيذوقون ذلك بإذن الله وسيندمون على عدوانهم..".

وشنت القوات الأمريكية والبريطانية، فجر اليوم الجمعة، غارات جوية غادرة جبانة استهدفت مواقع في مدن يمنية عدة.