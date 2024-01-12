اليمن

عدوان امريكي بريطاني غادر على اليمن


شنت القوات الأمريكية والبريطانية غارات جوية غادر جبانة استهدفت مواقع في اليمن.

وشملت الغارات بحسب وسائل إعلام دولية، مناطق صنعاء والحديدة وتعز وذمار وصعدة اليمنية.

وقال موقع "روسيا اليوم"، إن "5 غارات جوية تستهدف اللواء 22 ميكا في مدينة تعز و3 غارات تستهدف مطار تعز"، مشيرا إلى تعرض مطار الحديدة ومنطقة كيلو 16 لغارات جوية أيضا.

وأكد مصدر في الحكومة اليمنية أن 4 غارات جوية شنت على العاصمة اليمنية صنعاء، وأفاد مصدر آخر بتعرض مدينة تعز إلى ثلاث غارات جوية.

وكانت صحيفة التايمز" البريطانية كشفت، الخميس، عن تحضيرات لشن ضربات ضد "الحوثيين"، مشيرة الى أن الحكومة البريطانية تعقد اجتماعا بالتزامن مع تحضيرات بريطانية أمريكية لشن ضربات ضد الحوثيين.

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