اليمن

أنصار الله، من يعترض عمليات قواتنا المسلحة اليمنية سيواجه بالرد!


 أعلنت أنصار الله مساء اليوم الأربعاء أن قواتها المسلحة ماضية في إستهداف السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن غزة.
 وذكر المتحدث باسم  جماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيون) محمد عبد السلام في حسابه على منصة إكس، الملاحة الدولية في البحر الأحمر والبحر العربي آمنة، وعلى الأمريكي أن يتوقف عن تضليل العالم حول مخاطر تهدد الملاحة الدولية في البحرين المذكورين.
وأوضح عبد السلام محذراً، نهيب بجميع الدول الحذر من الوقوع في شراك أمريكا الرامية إلى عسكرة البحر الأحمر خدمة لإسرائيل وتشجيعا لها لمواصلة عدوانها الغاشم على قطاع غزة.
وتابع، ونؤكد مجددا أن القوات المسلحة ماضية في استهداف السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن غزة، ومن يعترض عمليات القوات المسلحة اليمنية فسوف يواجه بالرد.
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