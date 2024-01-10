اليمن

إستهداف سفينة أمريكية تقدم دعما لإسرائيل من قبل أنصار الله الحوثية


إستهدفت حركة أنصار الله الحوثيون في اليمن، اليوم الأربعاء، سفينة أمريكية كانت تقدم دعما لإسرائيل، بعدد كبير من الصواريخ البالستية والبحرية والطائراتِ المسيرة.
وذكر البيان بأن القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية، نفذوا عملية عسكرية مشتركة بعدد كبير من الصواريخ البالستية والبحرية والطائرات المسيرة استهدفت سفينة أمريكية كانت تقدم الدعم للكيان الصهيوني"، معلنا أن العملية جاءت كرد أولي على الاعتداء الغادر الذي تعرضت له قواتنا البحرية من قبل قوات العدو الأمريكي.
وأكد على أن القوات المسلحة لن تتردد في التعامل المناسب مع كافة التهديدات المعادية ضمن حق الدفاع المشروع عن بلدنا وشعبنا وأمتنا، ومستمرة في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن إخوانِنا الصامدين في قطاع غزة.
وأوضح البيان بأن القوات المسلحة اليمنية تؤكد حرصها الكامل على استمرار حركة الملاحة في البحرين الأحمر والعربي إلى كافة الوجهات عدا موانئ فلسطين المحتلة.
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إستهداف سفينة أمريكية تقدم دعما لإسرائيل من قبل أنصار الله الحوثية
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