السيد عبد الملك الحوثي يتوعد بـعقاب شديد ويوجه بالخروج المليوني يوم غد الجمعة



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام

صرّح قائد حركة أنصار الله اليمنية عبد الملك بدر الدين الحوثي، إن القوات الأمريكية ارتكبت حماقة باستهداف أبطال البحرية غدرا وعدوانا، ولن يبقى هذا الاعتداء الإجرامي دون رد وعقاب.وأوضح عبد الملك بدر الدين الحوثي في بيان: إنني أوجه النداء إلى جماهير شعبنا العزيز، يمن الإيمان والحكمة، والعزة والإباء والشجاعة للخروج يوم غد الجمعة فـي مظاهرات ومسيرات كبرى، وفـي الـمقدمة صنعاء فـي ميدان السبعين ليسمع الشعب اليمني العزيز صوته وكلمته لكل العالم، فـي ثباته على موقفه الإيماني والأخلاقي والإنساني فـي نصرة الشعب الفلسطيني الـمظلوم، الذي يرتكب الصهاينة اليهود بحقه جرائم الإبادة الجماعية، ويدمرون مدنه ومساكنه فـي غزة بشكل كامل، ويتفننون فـي ممارسة أبشع الجرائم ضده.وأضاف، أصبحت جبهة اليمن جبهة فعالة ومؤثرة على الأعداء الصهاينة اليهود: بدءا بالصواريخ الباليستية والـمجنحة والطائرات الـمسيرة، ووصولا إلى الإجراء الـمهم والـمؤثر جدا على اقتصاد وتجارة الأعداء الصهاينة بمنع السفن الـمرتبطة بهم من العبور عبر بحر العرب وخليج عدن وباب الـمندب والبحر الأحمر، وللتأثير الكبير لذلك على الصهاينة اغتاظ صهاينة أمريكا، الذين يشاركون بكل أنواع الـمشاركة فـي الإجرام الصهيوني بالصواريخ والقنابل والقذائف التي قدمتها الإدارة الأمريكية الصهيونية لقتل الشعب الفلسطيني، والـمشاركة بمليارات الدولارات، وبالغطاء السياسي والدعم الإعلامي، وتهديد الدول الإسلامية فـي الـمنطقة العربية وغيرها من أي مساندة للشعب الفلسطيني، ومن أي تعاون إنساني حتى بالغذاء والدواء، وتبريرها الوحيد لذلك :هو انتماء الرئيس الأمريكي والحثالة الـمجرمين فـي مؤسسات القرار فـي أمريكا إلى الصهيونية، وخضوع البقية للوبي الصهيوني اليهودي، تحت تأثير الإغراء والترهيب.وتابع، ولـما كان موقف شعبنا العزيز موقفا عظيما يرضي الله سبحانه وتعالى، ويمثل استجابة عملية لتوجيهاته، ويرضي الضمير الإنساني الحر، وينسجم مع الـمبادئ والقيم والأخلاق التي يؤمن بها شعبنا العزيز وينتمي إليها، ويقدم النموذج لكل أحرار العالم، والأمل للمستضعفين، ودعما مؤثرا على الأعداء لصالح الشعب الفلسطيني الـمظلوم ومجاهديه الأبطال، ولذلك فقد استكبر الأمريكي الصهيوني وقام بارتكاب حماقته باستهداف مجموعة من أبطال البحرية أثناء أداء مهمتهم الـمقدسة فـي البحر الأحمر غدرا وعدوانا، ولن يبقى هذا الاعتداء الإجرامي دون رد وعقاب.وبيّن، إن الخروج الـمليوني لشعبنا العزيز عصر الجمعة فـي صنعاء فـي ميدان السبعين، وفـي بقية الـمحافظات حسب الترتيبات الـمعتمدة فيها، هو وفاء لدماء الشهداء الأعزاء، الذين هم الطليعة فـي ميدان الـمواجهة الـمباشرة مع العدو الأمريكي فـي معركة الفتح الـموعود والجهاد الـمقدس إسنادا لطوفان الأقصى، وهو تأكيد على الثبات على الـموقف والاستمرار فيه مهما كان حجم الـمواجهة".كما شدّد، على أن خروج شعبنا يوم الغد له أهمية قصوى، وهو بحد ذاته من الجهاد فـي سبيل الله تعالى، إضافة إلى أداء صلاة الغائب على الشهداء الأبرار من أبطال الـمجاهدين فـي البحرية عقب صلاة الجمعة، إنّ خروج شعبنا الـمليوني الحاشد يوم الغد إن شاء الله سيعلن للعالم أجمع أن شعبنا لا يتراجع عن موقفه الإيماني ولا يخنع للمستكبرين.وأفادت القوات المسلحة اليمنية في صنعاء سابقا، أن القوات الأمريكية اعتدت على 3 زوارق وقتلت 10 أفراد من منتسبي القوات البحرية.هذا وتواصل جماعة أنصار الله الحوثية اليمنية شن هجمات ضد سفن إسرائيلية أو متجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر في إطار دعمها لغزة، حيث أعلنت يوم أمس، تنفيذ عملية استهداف ضد سفينة كانت متجهة إلى إسرائيل بعد رفضها الاستجابة للنداءات.يذكر أنه ردا على الهجمات المتزايدة التي يشنها الحوثيون، أطلقت الولايات المتحدة عملية حارس الازدهار.