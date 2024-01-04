الحوثيون يدخلون الزوارق المفخخة للخدمة ويهددون أميركا في البحر الأحمر

كشف مسؤولون أميركيون ،اليوم الخميس، عن استخدام جماعة أنصار الله الحوثيين وللمرة الاولى "زورق مسيّر مفخخ"، في البحر الأحمر، في وقت توعد فيه زعيمهم واشنطن بالرد على استشهاد 10 من عناصر الجماعة.

ونقلت "بوليتيكو" عن قائد الأسطول الخامس، قوله، إن "صنعاء أرسلت الخميس زورقاً مسيرًا متفجراً في اتجاه الممرات الملاحية في البحر الأحمر". واضاف ان "هذه هي المرة الأولى التي يستخدمون فيها زورقاً مسيّراً وهذا أمر مثير للقلق".

في السياق قال زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين، عبد الملك الحوثي، "لن يبقى الاعتداء الإجرامي على مجموعة من أبطال بحريتنا دون رد وعقاب".

من جهته قال وزير الدفاع في حكومة صنعاء التابعة للحوثيين، محمد العاطفي، إن "رد القوات المسلحة على الاعتداء الأمريكي بحق منتسبي القوات البحرية سيكون قاسياً ومتمكناً".

واستشهد 10 حوثيين وأصيب اثنان من جراء قصف امريكي على زوارق هاجمت سفينة حاويات جنوبي البحر الأحمر، يوم الأحد، 31 / 12 / 2023، وفق ما قال مصدران ملاحيان في ميناء الحديدة اليمني.

وأفاد مصدر ملاحي في الميناء الخاضع لسيطرة الحوثييين رفض الكشف عن اسمه، لـ"فرانس برس"، بـاستشهاد 10 حوثيين وإنقاذ اثنين أصيبا في القصف الأميركي على الزوارق الحوثية التي كانت تريد توقيف سفينة قبالة الحديدة".

وأكد مصدر ملاحي آخر من دون الكشف عن هويته حصيلة الشهداء، مشيرا إلى أن "4 ناجين وصلوا إلى الحديدة ومعهم جريحان نقلا إلى مستشفى الصماد". وكان الجيش الأميركي قال إن الحوثيين هاجموا سفينة شحن تابعة لشركة "ميرسك" في البحر الأحمر.