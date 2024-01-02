عاجل : استشهاد الشيخ صالح العاروري نائب رئيس حماس في الضربة الصهيونية الغادرة بالضاحية الجنوبية في لبنان
اليمن

الحوثي: اغتيال العاروري يكشف عجز الكيان الصهيوني في غزة


صرّح عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي في بيان له، عن إدانته الشديدة لاغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في العاصمة اللبنانية بيروت.
وأضاف الحوثي، أدين بشدة جريمة اغتيال الشيخ صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس (رحمه الله تعالى).
وأوضح قائلاً، أعتبر أن هذا العمل الجبان والغادر يكشف عجز جيش الكيان الصهيوني في غزة.
وأعرب عن تعازيه الحارة لأسرة العاروري وللشعب الفلسطيني وقياداته.
وتابع حديثه، نجدد تأكيد تضامننا الكامل معهم حتى ضمان حقوق الشعب الفلسطيني وطرد الغزاة المحتلين وإقامة دولته المستقلة على كامل تراب فلسطين والعيش بأمان وكرامة.
هذا وقد أعلنت حركة حماس إغتيال العاروري واثنين من قادة كتائب القسام في انفجار مساء اليوم الثلاثاء، في منطقة المشرفية في ضاحية بيروت الجنوبية، جراء استهداف مسيرة إسرائيلية مكتبا لحركة حماس هناك.
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