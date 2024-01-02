اليمن

الحوثيون يطلقون صاروخين على سفينة أمريكية


نشرت قناة سكاي نيوز العربية نقلاً عن مصادر عسكرية في اليمن، أن عناصر حركة أنصار الله الحوثية، أطلقوا صاروخي كروز على سفينة حربية أمريكية في البحر الأحمر، لكنهما لم يصيبا الهدف.
وذكرت القناة بأن جماعة أنصار الله الحوثية أطلقت صاروخين كروز على سفينة حربية أمريكية قرب جزيرة حنيش جنوب البحر الأحمر، دون إصابة السفينة.
وتابعت، في الليلة الماضية اندلعت اشتباكات عنيفة بين السفينة الأمريكية وزوارق حربية للحوثيين في البحر الأحمر.
وأوضحت القناة لاحقا أن زوارق الحوثيين، أطلقت النار على السفينة من مسافة بعيدة، دون تحقيق أية إصابة.
وفي السياق ذاته، أعلنت جماعة أنصار الله، التي تسيطر على جزء كبير من ساحل اليمن على البحر الأحمر، عن عزمها مهاجمة السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها ودعت الدول الأخرى إلى استدعاء أطقمها وعدم الاقتراب منها في البحر.
من جانبها أعلنت الولايات المتحدة، أنها ردا على الهجمات المتزايدة التي يشنها الحوثيون، أطلقت مع دول أخرى عملية تحالف "حارس الازدهار"، لحماية الملاحة في البحر الأحمر.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحوثيون يطلقون صاروخين على سفينة أمريكية
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع: جاهزين لضرب القواعد الأمريكية في المنطقة.
الحوثيون يعلنون استهداف سفينة حاويات ميرسك بصواريخ بحرية مناسبة
أنصار الله: إعلان قواتنا المسلحة هو يمثل بيان نعي لتحالف حماية السفن في البحر الأحمر
تخرج 20 ألف مقاتل من دورات طوفان الأقصى في اليمن
أنصار الله تنفي إستهداف سفينة تابعة للغابون في البحر الأحمر
أنصار الله الحوثية تطلق صاروخين باليستيين ومسيرات إستهدفت مدمرة أمريكية جنوب البحر الأحمر
تعهدات في اليمن لوقف جديد لإطلاق النار
الحوثيون يحذرون من مساعي إسرائيل لتوسيع الصراع
الحوثيون يهددون باستهداف سفن أي دولة تتحرك ضدهم
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
شريف. الشامي : معلومات خطأ ولم يكن في السعوديه وليس لديه الجنسيه الامريكية مجرد احوازي لا اكثر ولا اقل ظهر ...
الموضوع :
أحمدالابيض من هو❗احمد الابيض المتحدث باسم التظاهرات في العراق ....؟!
دعاء الهاشمي : السلام على السيدة الجليلة بنت الفحول من العرب فاطمة بنت حزام الكلابية ورحمة الله وبركاته السلام عليكِ ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
مصطفى الهادي : الله يرضى عنك اخ حيدر جواد ويمن عليك بالعلم ويفتح شآبيب رحمته لكم ويجعلكم من المقربين. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يشيد بالاعلامي الاستاذ حيدر جواد بعد نشره تقريرا حول حقيقة وجود ما يسمى بعلم النفس
حيدر قاسم فرهود : الملحق الثقافي العراقي في الأردن يتعامل مع الطلبه العراقيين بعدم إحترام يتعرض الطلبه للشتم الإهانات اللفظية بشكل ...
الموضوع :
شكوى طالب في ماليزيا
مجيد حجي : قناة الايام من قنوات الحديثة وجميلة في العصر المعاصر يستهدف الى معرفة ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يلقي محاضرات دينية من على شاشة قناة الايام الفضائية
Karim : ان لله وان اليه راجعون ...
الموضوع :
مصدر: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم قرية العمرانية بديالى الى 10 شهداء كحصيلة نهائية.
مصطفى عبد الحسين : اتقدم بشكوى ضد زين العراق وذلك لسوء الخدمات المقدمة و استغلال الزبائن بالعروض المعلنه واطالب بالتعويض المالي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو علي الحمداني : اللة يلع ن اسرائيل دوما وابدا ...
الموضوع :
حزب الله يعلن استشهاد "عباس محمد رعد" نجل رئيس كتلة الوفاء
سالم اليدر : ما بعد النصر وما بعد الهدنه المؤقته وما بعد زيف الاقنعه وسقوطها وما بعد كشف مواقف العرب ...
الموضوع :
غزة على مشارف الانتصار رغم اشتداد المكاره والحصار
ضياء عبد الرضا طاهر : نعم مسرور ابعاد الحلبوسي كان خاطئا حسب الدستور العراقي وانا ارشح السفيره الامريكيه أو السفير البريطاني بمنصب ...
الموضوع :
مسرور بارزاني يدافع عن المزور والمطبع : توقيت عزل الحلبوسي من منصبه كان خاطئا ويدعو الى عدم مساندة فلسطين
فيسبوك