الحوثيون يطلقون صاروخين على سفينة أمريكية



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام

نشرت قناة سكاي نيوز العربية نقلاً عن مصادر عسكرية في اليمن، أن عناصر حركة أنصار الله الحوثية، أطلقوا صاروخي كروز على سفينة حربية أمريكية في البحر الأحمر، لكنهما لم يصيبا الهدف.وذكرت القناة بأن جماعة أنصار الله الحوثية أطلقت صاروخين كروز على سفينة حربية أمريكية قرب جزيرة حنيش جنوب البحر الأحمر، دون إصابة السفينة.وتابعت، في الليلة الماضية اندلعت اشتباكات عنيفة بين السفينة الأمريكية وزوارق حربية للحوثيين في البحر الأحمر.وأوضحت القناة لاحقا أن زوارق الحوثيين، أطلقت النار على السفينة من مسافة بعيدة، دون تحقيق أية إصابة.وفي السياق ذاته، أعلنت جماعة أنصار الله، التي تسيطر على جزء كبير من ساحل اليمن على البحر الأحمر، عن عزمها مهاجمة السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها ودعت الدول الأخرى إلى استدعاء أطقمها وعدم الاقتراب منها في البحر.من جانبها أعلنت الولايات المتحدة، أنها ردا على الهجمات المتزايدة التي يشنها الحوثيون، أطلقت مع دول أخرى عملية تحالف "حارس الازدهار"، لحماية الملاحة في البحر الأحمر.