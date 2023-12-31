الحوثيون يعلنون استهداف سفينة حاويات ميرسك بصواريخ بحرية مناسبة

نشرت القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين مساء يوم الأحد بياناً جديداً أعلنت فيه استهداف سفينة حاويات ميرسك هانغزو Maersk Hangzhou بصواريخ بحرية.

وذكرت في البيان إن القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية نجحت في تنفيذ عملية عسكرية استهدفت سفينة حاويات ميرسك هانغزو كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، وأوضحت بأنها استهدفت السفينة بصواريخ بحرية مناسبة.

وبيّنت أن عملية الاستهداف تمت بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة للنداءات التحذيرية للقواتِ البحرية اليمنية.

فيما أكدت في بيانها على أن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على ما نشرته في بياناتها السابقةِ بشأن منع مرور السفن الإسرائيلية كافة أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، مع حرصها الكامل على حركة الملاحةِ البحرية إلى كل الوجهات باستثناء الكيان الإسرائيلي.

وجددت القوات المسلحة التابعة للحوثيين دعوتها للدول كافة بعدم الانجرار مع مخططات الولايات المتحدة الهادفة إلى إشعال الصراع في البحر الأحمر، وشددت على أنها لن تتردد في التصدي لأي عدوان ضد اليمن وشعبه.



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