أنصار الله: إعلان قواتنا المسلحة هو يمثل بيان نعي لتحالف حماية السفن في البحر الأحمر

صرّح عضو الوفد الوطني المفاوض لحركة أنصار الله الحوثية، عبد الملك العجري أن بيان القوات المسلحة اليمنية هو بمثابة بيان نعي لتحالف عملية (حارس الازدهار) في البحر الأحمر.

ومن خلال منصة "إكس"، نشر عبدالملك العجري: بيان القوات المسلحة اليمنية هو بمثابة بيان نعي لتحالف "حراس الصهيونية"، وصفعة حرة ومباشرة في وجه الغطرسة الأمريكية.

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع يوم أمس الثلاثاء، أن القوات البحرية استهدفت سفينة تجارية بالصواريخ بعد رفض طاقمها نداءات القوة البحرية.

بالمقابل أعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) أنها أسقطت 12 طائرة مسيرة و5 صواريخ أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) فوق البحر الأحمر.

ويذكر أن الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق عن إطلاق عملية "حارس الازدهار" في البحر الأحمر لحماية السفن من هجمات الحوثيين، الذين أعلنوا أنهم سيستهدفون السفن الإسرائيلية ردا على العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.